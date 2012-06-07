《香港报摘》--经济日报6月7日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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* 要闻版头条:
--市场憧憬环球央行推出救市措施,传救市基金欧洲稳定机制(ESM)将直接注资银行,化解欧洲银行危机,刺激欧元及商品受补仓及趁低买盘支持上升,资源及金融股带动环球股市大幅上扬.
* 其他:
--华人置业(0127.HK)公告指,旗下涉欧文龙案的澳门地产项目,已预售价值约38亿港元的单位.公司又表示,若当局宣告其土地批给无效,公司可向法院提出上诉.
--九龙仓(0004.HK)旗下的尖沙咀海运大厦地段,获地政总署续租21年,补地价79亿港元换地,但事件被轰租价过低,令九仓获益.九仓及地政总署昨晚分别披露更多资料,指实质需留3万尺楼面配合邮轮旅游的出入境相关设施,惟总增加商业用途楼面面积达4.9万尺.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。