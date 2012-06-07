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亚洲 | 2012年 6月 7日 星期四 08:18 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月7日

路透香港6月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7577港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收高286.84点或2.37%,报12,414.79点.三大指数均涨,标普500指数.SPX强劲反弹,创下去年
12月以来表现最佳的一天,因市场传言西班牙受困银行将获救助,以及出台更多货币刺激政策的希望促使市场在近期走低后反弹.

  公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                                (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
  -------------------------------------------------------------------------------------
  中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  181.270    4.29      31853            14.062       2.05
  中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.290    3.00     126244             3.193       1.37
  中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   51.020    2.39     259863            79.160       0.27
  中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   34.570    3.29     165522            17.879       2.40
  中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  129.090    3.23      41072            10.014       1.26
  中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.320    3.06      52665             7.084       1.35
  汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   41.050    4.16     601798            63.691       2.89
  中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   43.810    2.17      37153             3.399       0.55
  中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.430    1.90     182119            10.419       1.35
  兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.620    0.77     130603            12.118       2.52
  华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   26.660    2.66      84257             5.171      -0.38
  南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)    0.000    0.00          0             0.000    -100.00
  东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.140    2.23      16352             1.175     -49.16
  中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.640    3.14      95435             0.254      -0.21
 
  注: 南方航空H股自6月5日起暂停买卖[ID:nSH0106917].(完)

  --整理 李珊珊

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