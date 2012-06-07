《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月7日

路透香港6月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7577港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高286.84点或2.37%,报12,414.79点.三大指数均涨,标普500指数.SPX强劲反弹,创下去年 12月以来表现最佳的一天,因市场传言西班牙受困银行将获救助,以及出台更多货币刺激政策的希望促使市场在近期走低后反弹. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 181.270 4.29 31853 14.062 2.05 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.290 3.00 126244 3.193 1.37 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 51.020 2.39 259863 79.160 0.27 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 34.570 3.29 165522 17.879 2.40 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 129.090 3.23 41072 10.014 1.26 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.320 3.06 52665 7.084 1.35 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 41.050 4.16 601798 63.691 2.89 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 43.810 2.17 37153 3.399 0.55 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.430 1.90 182119 10.419 1.35 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.620 0.77 130603 12.118 2.52 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 26.660 2.66 84257 5.171 -0.38 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.140 2.23 16352 1.175 -49.16 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.640 3.14 95435 0.254 -0.21 注: 南方航空H股自6月5日起暂停买卖[ID:nSH0106917].(完) --整理 李珊珊