《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月7日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透香港6月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7577港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高286.84点或2.37%,报12,414.79点.三大指数均涨,标普500指数.SPX强劲反弹,创下去年 12月以来表现最佳的一天,因市场传言西班牙受困银行将获救助,以及出台更多货币刺激政策的希望促使市场在近期走低后反弹. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 181.270 4.29 31853 14.062 2.05 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.290 3.00 126244 3.193 1.37 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.020 2.39 259863 79.160 0.27 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 34.570 3.29 165522 17.879 2.40 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 129.090 3.23 41072 10.014 1.26 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.320 3.06 52665 7.084 1.35 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.050 4.16 601798 63.691 2.89 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 43.810 2.17 37153 3.399 0.55 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.430 1.90 182119 10.419 1.35 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.620 0.77 130603 12.118 2.52 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 26.660 2.66 84257 5.171 -0.38 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 15.140 2.23 16352 1.175 -49.16 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.640 3.14 95435 0.254 -0.21 注: 南方航空H股自6月5日起暂停买卖[ID:nSH0106917].(完) --整理 李珊珊
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。