〔香港个股〕京能清洁能源称旗下热电厂控制间发生气体爆燃,造成两死一伤

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透香港6月7日电---北京最大燃气发电营运商--北京京能清洁能源电力股份有限公司(0579.HK)称,其持股74%之太阳宫燃气热电厂附属设备控制间发生一起气体爆燃,现场三名保洁员两死一伤.
该公司周三晚的公告并称,事故地点为太阳宫热电厂的生产附属区域,未造成主要生产设施的损坏.而根据京能目前所掌握的情况认为,气体爆燃不会对公司的生产经营造成较大不利影响,而有关事故原因的相关调查工作正在进行中.
京能清洁能源周三收盘报1.6港元,过去一个月累计跌0.6%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。