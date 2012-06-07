〔香港个股〕京能清洁能源称旗下热电厂控制间发生气体爆燃,造成两死一伤

路透香港6月7日电---北京最大燃气发电营运商--北京京能清洁能源电力股份有限公司(0579.HK)称,其持股74%之太阳宫燃气热电厂附属设备控制间发生一起气体爆燃,现场三名保洁员两死一伤.

该公司周三晚的公告并称,事故地点为太阳宫热电厂的生产附属区域,未造成主要生产设施的损坏.而根据京能目前所掌握的情况认为,气体爆燃不会对公司的生产经营造成较大不利影响,而有关事故原因的相关调查工作正在进行中.