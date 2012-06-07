〔香港个股〕华置称若澳门政府收回地皮可提上诉,股份今早恢复买卖

路透香港6月7日电---卷入澳门前高官受贿疑案的香港土地开发商--华人置业(0127.HK)周三晚间指出,一旦澳门政府收回已批出的五幅土地,将可在30日内提出上诉.公司股份并自今日上午九时起恢复买卖.

华置在联交所刊登公告称,董事会认为,澳门运输工司在2011年3月同意向华置旗下的Moon Ocean售出该位于(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的土地时,已知悉澳门廉政公署正展开一项调查,公司也就此作出重大投资,并向300名居民预售单位.

公告称,经法律顾问告知,一旦澳门政府宣告土地转让批示无效,Moon Ocean将可于该决定宣布后30日内于澳门行政法院提出上诉.

根据华置资料,该名为"御海.南湾"的高档住宅项目,目前已预售304单位,总合约销售金额为38亿港元,已收取订金为3.84亿港元,存在集团持有的无限制银行户口.

澳门前运输工务司司长欧文龙因收受贿款审批该批土地等,在第三阶段审讯结束后连同首两阶段审讯,合共判处入狱29年.澳门刑事起诉法庭早前正式受理检察官对华置主席刘銮雄提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉,但刘銮雄"强烈否认"指控.

在澳门政府发出不排除收回土地的声明后,华置周三停牌一天,停牌前收报9港元,过去一个月来跌9%.[ID:CH0107075]

擅长财技的刘銮雄有"股坛狙击手"之称,旗下上市公司包括华置、至祥置业(0112.HK)及金匡企业(0286.HK).(完)

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