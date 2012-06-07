《香港报摘》--其他报纸重要消息6月7日

* 星岛日报:

--香港政府推出的通胀挂钩债券(iBond)周三(6日)进入第二天认购,以八家主要证券行合计,已经录得超过19亿港元认购金额.有市场消息指,这批总数100亿港元的iBond,周三已经录得100亿港元的认购.

--差饷物业估价署公布最新物业数据反映,继今年首季住宅楼价录得半成升幅后,于4月份楼价进一步上升,达196点,再创新高,比较上个楼市泡沫高峰1997年10月多出一成三水平.

* 苹果日报:

--瑞银引述味千中国(0538.HK)公司管理层表示,味千5月在内地的同店销售按年大跌25%,较4月时20.5%的跌幅进一步转坏.公司计划削减分店人手节流.

--佐丹奴(0709.HK)公司管理层出席瑞银投资者会议时透露,4、5月份内地销售复苏速度较预期中慢,要加大力度减价清存货.

* 东方日报:

--中远太平洋(1199.HK)董事副总经理黄天佑坦言,欧洲经济仍然疲弱,对集团业务有一定影响,但相信欧债危机可以解决.而集团旗下的希腊码头5月份的吞吐量更创单月新高.

--市场消息透露,华电福新能源最快于下周进行上市推介及招股活动.

* 文汇报:

--候任行政长官梁振英表示,上任后会采取短中长期的经济发展策略,包括会在短期内大力推动地区经济,并会在短期内成立一个工作小组,去研究成立金融发展局,专责推动金融业的多元化发展,建立中长期的经济策略.

--恒生(0011.HK)表示,相信本港今年首季经济增长仅0.4%已是见底,如欧洲形势未有剧变,料今年经济增长可保持3%以下水平.

--渣打(2888.HK)亚洲区高级经济师刘健恒预料,内地经济在第二季见底,经济增长7.8%,但由于经济措施逐渐见效,下半年经济较之上半年将有所好转,料第三季经济增长8.2%,全年增长8.1%.

--乌克兰农业巨头UkrLandfarming(ULF)董事长奥列戈.巴赫马久科透露,该公司计划最快于2013年拿出公司20%的资产在香港进行上市,目前ULF的资产超过40亿美元.

* 大公报:

--越秀地产(0123.HK)今年前五个月累计实现合约销售金额60.28亿元人民币.该公司投资者关系总监夏恒良表示,至今公司已经实现全年100亿元人民币目标的六成,因此公司有信心全年达标甚至超标.

--建业地产(0832.HK)公布,旗下间接全资附属建业住宅集团(中国)通过濮阳市国土资源局举办的挂牌出让活动,成功投得一幅位于中国河南省濮阳市的土地之土地使用权,收购价约为1.91亿元人民币,将由该集团之内部资源支付.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/张喜良

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