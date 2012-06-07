〔港报社评〕结论有瑕疵,雷曼调查仍须肯定--星岛日报6月7日

立法会就雷曼迷你债券风波设立的小组委员会,昨日发报告谴责当时的金融管理局总裁任志刚,对当时的证监会行政总裁韦奕礼表示极度失望,同时对财政司司长曾俊华和财经事务及库务局局长陈家强表示失望.

雷曼报告的批评惹起不少争议,当中对任志刚和韦奕礼的不一致对待,最难服众.任志刚在监管银行销售雷曼迷债方面有缺失,固然要承担责任;但银行有迷债可售,证监责无旁贷,因此,证监和金管局应负同等责任.小组委员会的结论既要严办,就应一视同仁,现在标准欠缺一致,公信力受到削弱.

报告的问责公正性虽受到质疑,但如果立法会没有成立这个委员会,透过穷追猛打形成前所未有的政治压力,政府官员、监管机构和银行,未必如此正视雷曼苦主的困境,尽力去减轻他们的损失.

立法会的调查,为雷曼苦主面对财雄势大的银行,增加了议价力量.银行比前正视"滥做生意"、误导客户投资在不适合自己风险胃纳产品,最终所要承受的代价.这促成监管机构和银行共识,推出种种保障客户利益的安排,包括把传统银行业务柜位和投资服务区域分隔,做好客户风险评估,对销售产品过程录音,确保向客户清楚解释产品和风险.

今次小组委员会报告的结论,并不完美.不过,调查过程本身发挥的功能,比报告结论重大,收到为民请命、监督政府、促进改革、加强保障市民的效果,作用必须予以肯定.(A06)