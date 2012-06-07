〔港报社评〕雷曼责任有分歧,吸取教训应一致--文汇报6月7日

立法会调查雷曼迷债小组委员会昨日发表报告,谴责金管局前总裁任志刚,指他未发现银行销售手法严重不当,要负上最终责任.但小组3名成员不同意报告的结论,拒绝签署,并另外发表报告.立法会对雷曼事件调查结论出现分歧,情况罕见,但不能因为有分歧而忽略从事件中吸取教训.雷曼事件调查最重要的意义在于找出制度的缺陷.金融监管部门应吸取教训,堵塞香港金融监管制度的漏洞,尤其是加强对高风险投资产品的监管,防范类似事件重演.

两份报告对官员的评价各有不同,但认为雷曼事件暴露香港对银行从事证券业务的监管不足却是一致的,均认同应多检讨及改善监管制度,包括建议金管局应加强监管角色.调查雷曼事件最重要的是吸取事件的教训,找出现行制度的漏洞和缺陷,敦促当局尽快改善、弥补,切实保障投资者的利益,避免日后重蹈覆辙.因此,不能因为调查责任评价结论有分歧而转移了视线,忽视对制度监督不足的检讨,这就失去了调查事件的最大意义.

立法会的调查报告提到香港金融监管的多个不足之处,包括经常被诟病的"一业两管"的制度,以及对高风险的结构性金融产品存在监管"盲点".如今香港市场上仍然充斥大量高风险投资产品,香港作为国际金融中心,监管也应与时俱进,才能有效控制风险,维护市场的健康发展,巩固香港国际金融中心的地位.(A04)