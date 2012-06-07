〔港报社评〕任志刚韦奕礼难辞其咎亡羊补牢保障小投资者--明报6月7日

立法会研究雷曼迷债小组委员会的调查报告,提出约50项改善建议,基本上环绕保障投资者,特别是保障小投资者出发,切合迷债事件所暴露监管机构的疏漏之处,值得政府参考采纳.政府的一应跟进政策措施,应以保障投资者为核心,否则,所谓监管就会与雷曼迷债一样,形同虚设,毫无意义.

委员会在调查报告中,向金管局前任总裁任志刚问责,表示在雷曼迷债爆煲之前,金管局未能及早察觉有关问题并纠正,委员会认为任志刚应为此负上最终责任,并应予谴责.任志刚主政金管局16年,对银行的监管未能与时俱进,未制止银行损害投资者利益,是雷曼迷债事件主要原因之一,他的责任很清楚.委员会对证监会前任行政总裁韦奕礼表示极度失望,主要认为他未能及时把结构产品的规管,纳入"证券及期货条例",要为此负上责任.

委员会认为必须对金融管理专员委以保障投资者的法定责任,以堵塞金管局忽略投资者利益之弊;另外,委员会建议政府研究把银行经营的证券业务,纳入证监会的监管范围,以改善政出多门之弊.

调查报告不足之处,是让售卖雷曼迷债的银行毋须负上责任.银行售卖连自己也不知道是什么东西的金融产品,已经不负责任.委员会以只传召了6家银行作证为由,认为若针对它们并不公道.其实调查报告可以概括地对全部出售雷曼迷债的银行都予谴责,就无所谓不公道的问题.委员会放过在雷曼事件中犯错的银行,使人遗憾.(A03)