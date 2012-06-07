〔港报社评〕雷曼迷债风波各方未汲足教训--信报6月7日

立法会调查雷曼事件委员会昨天发表报告,谴责监管机构官员,虽然指出银行销售手法严重失当,但研讯银行销售是否涉及欺诈,则因证供不足而不作此断论.在研讯中,虽然没有足够证据显示银行销售涉及欺诈,但银行在销售迷债这种结构性金融产品过程中,却充分暴露出香港银行业的经营缺失和弱点.

银行和销售机构在推销雷曼迷债前,显然没有—或者为了节省成本而没有对产品风险进行切实的量化,以了解产品的特性,并重新计算产品所含的风险,改进合约内容,定出合适的销售客户目标,反而隐藏衍生工具高杠杆的风险性质,向不适合的人兜售.很清楚看到,银行是以短视经营方针寻求利润极大化.这种作业模式,使得银行本身不愿意、进而也不能够自行设计金融产品,只从外部引入,快速赚取短线利润.

面对复杂的衍生产品监管,证监亡羊补牢,对结构性金融产品销售作出一些规管,堵塞先前监管失败的纰漏;然而也只是被动的做法.从雷曼迷债风波中看到,投资银行在结构性衍生产品的定价及风险披露,都有极大的道德风险问题.

香港金融业被视为本地经济增长的支柱,也是未来提高香港竞争力的目标和希望所托,但行业无法扭转短视的作业模式,发展无疑有很大局限性.可以这样说,雷曼迷债风波后,政府监管部门被动地亡羊补牢;销售银行与投资者则纠缠于赔偿问题,各方并未充分汲取这场痛苦事件的教训.(A02)