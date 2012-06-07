〔港报社评〕汲迷债教训,全面检讨监管架构--经济日报6月7日

立法会昨公布雷曼迷债调查报告,主报告指金管局和证监会俱有失责,但真正可悲的是,港府4年来尚未认真汲取教训,从根本上检讨监管架构,不利香港发展为亚洲区财富管理中心;不论谁当下任财政司长都有责任拨乱反正.

不论从调查所显示情况,或金管局与证监会事后采取的补救措施,都凸显有不少银行销售手法恶劣,作为银行业监管者的金管局,显然有所失职;证监会未有向港府预警,令投资者利益受损,亦有疏职守.

报告指出,现行一业两管的监管架构出现严重问题,掌握银行业监管大权的金管局,原来没有保障投资者的法定责任;肩负保障投资者责任的证监会,却又无权管束银行的证券业务.造成金管局有权无责、证监会有责无权的畸形怪象.现行监管架构未能配合日新月异的金融市场发展,要真正堵塞漏洞,不能单靠技术性修补,而是要全面检讨监管架构、重新厘清权责.

香港金融中心的一个重要发展方向,是要发展成亚太区财富管理中心,若监管架构续落后形势所需,让类似雷曼迷债风波再爆,再次显示香港不能有效、合理地保障投资者利益,那要吸引中国与亚洲资金、当亚太区财富管理中心恐痴人说梦.

香港金融发展过去历经波折,但危机过后都能重生且更上层楼,全因能从危机学习,不断完善体制.惟现届政府却未有把握时机,借迷债事件作全面检讨与改革.还有一个月新政府就会上场,无论当财政司长的是新人还是旧人,都有责任对一业两管监管体制作全面检讨.(A16)