〔港报财经评论〕QE3炒作如赌大细--信报6月7日

QE3炒作如赌大细/ 习广思

恐惧过后憧憬开始,与5月29日恒指炒国策三连升不同,股市对G7白果会议有抵抗力,欧央行减息是预料之内,但市场憧憬央行在救银行会有新进展,及至美股炒QE3升温,技术因素稍见配合,美债息回升,恐慌指数VIX回落,美汇升势缓和,或带来一个较像样的反弹.港股尾市在欧洲股市回稳下重上18,500点,以接近全日高位收市,收报18,520点,上升261点,算是补回周一裂口,大市成交460亿港元,沽空比率回落至8.11%.

熟悉内地行情的中国通刚跑了一转长三角,直言资金很紧,项目借钱不易,银行宁可不做生意,也不愿意随便放数出去,一则怕坏账,二则抵押资产未必可信.然而,内房逆市求生,今年是逆市买股,愈是洗牌,大规模兼有管理能力的发展商将会是今年的赢家.

华能(0902.HK)破位见52周新高,大唐发电(0991.HK)急升6.9%,华电国际(1071.HK)突破50天线.电企近年饱受限价困扰,去年底电价已获上调,煤炭价格受控,有利改善盈利,这两大因素可能扭转电企过去三年的劣势.强势华能周线图上试250周线,5.16港元是其长线阻力位.

领汇(0823.HK)公布全年业绩,表现稳稳阵阵,物业收入净额41.85亿港元,按年增长14.5%,全年每基金单位分派129.52港仙,增派17.3%,分派比率100%.领汇昨天股价升4.2%,回补基金配售后下跌裂口,以收市价30.85港元计,分派回报率4.2%.要稳阵,要收息,它仍然是一个较iBond更理想的选择.

大摩预测,美国联储局在月中议息后不出招的机会是20%,扩大资产负债表行动的机会是80%,推出QE3的机会是70%,而央行将会买国债及按揭抵押证券,规模高达4750亿美元.6月要出招的原因是一来"扭曲操作"会在6月底结束,其次是愈迟出招对大选愈不利,联储局在8-10月才出招,但难度会更高,而且承受经济恶化的机会更大.

近期金价在1,540美元反弹,非常值得留意.一方面,美债息到价后回升,黄金大调整后有机会再次避险.QE3将改变市场资金流,金价及美元首当其冲,趋势亦会因而扭转.不妨留意金矿股,招金(1818.HK)升10.7%,股价触及250周线后反弹.(B02)

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纽元不宜看得太淡/ 苏子

纽元兑美元自4月30日触及0.8234高位后便开始长达18个交易天的单边跌市,此跌市直至上月23日,当汇价跌破0.75心理关口,低见0.7453水平后才有止跌回稳的迹象.随后纽元兑美元虽然在上周五再创新低,但只是较上月23日所造的低位多跌2点子而已,当汇价触及0.7451低位便再次止跌回稳,这反映汇价在0.75心理关口以下获得极强的承接力,暂不宜看得太淡.

由于纽元属于高风险货币之一,若其可以成功止跌回升,兑美元稍后更可回升至接近0.80重要心理关口的话,则意味着市场的避险情绪已出现逆转,而这有利近期表现一直处于强势的美元及日圆可以双双向下作出更深的调整市.

美元兑日圆曾高见79.27,此高位与20天SMA阻力相若,如昨晚汇价有力升越此阻力收市,相信对那些近月已跌了不少的高风险资产价格起着正面的作用,料环球股市亦会因此受到正面刺激而进一步造好,从而扭转近个多月来的大弱势.

然而,笔者倾向相信未来两三个月里欧债危机爆破的可能性并不高,原因是德国的强硬态度最终料会在各国压力下全面软化下来,而这有助改善目前市场对欧债危机即将爆破的恐惧心理,从而带动一众高风险资产价格得以造好,不致继续以单边市形式往下寻底.

但需要提防欧罗兑美元稍后未必会成功跌破1.20心理关口了,反而或在近期低位附近喘定跌势后,一旦升回上月28日的1.2624高位阻力以上收市,将会继续造好并上试1.28关口.(B08)