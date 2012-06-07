〔港报财经评论〕地产股抵买否,证券商有分歧--经济日报6月7日

地产股抵买否,证券商有分歧/ 林瑞芬

随着蓝筹逐步除净,期指超大低水现象消失,6月以来低水收窄,预示淡友在今个6月都留有一手,不敢一味独沽,主因是欧洲变局微妙,变化可以很极端.

6月份期指低水昨报25.53点,公平价值应为低水86.53点,市价较理论价反而为高,较5月份实质低水动辄百多点略不同.6月以来四个交易日,大市之沽空比率分别为10%,11%,9%及8%.两者均显示淡友之沽空活动收敛.港股似乎还未到绝地反击时,技术上,10天线18,600以至19,000是关键的反弹阻力区,只有在欧债问题有戏剧式向好变化,才能突破此阻力区.

昨日恒地(0012.HK)昨升4.9%,新世界发展(0017.HK)更升6.1%,九仓(0004.HK)涨3.1%及信置(0083.HK)涨4%.升势虽佳,但市场意见还分歧,美银美林以估值论认为地产股抵买,但麦格理就发表报告,指未来6个月本港楼市不稳,认为地产发展商股仍未反映最差情况.据统计,今年至今,二手楼价上升7.6%,而发展商股价只升0.4%.预期房屋政策风险上升,环球经济不明朗,香港经济放缓及楼市供应增加,将导致未来12个月楼价下调.

客观而言,港股经雷曼倒闭冲击以及欧债问题拖累至今,不单地产股估值偏低,内银股PB都很接近历史估值下限,红筹股及国企股股价更有愈来愈多潜低于每股资产值,如中远国际(0517.HK),香港中旅(0308.HK)及天津发展(0882.HK)等,不能单纯以估值低来决定买卖.现实环境是欧债问题的压迫令资金宁弃风险资产,形成市场股票"供过于求",低估值修复总有时,但就要是欧债乌云消散时,现在未消散之前,任何追涨策略少做为妙,参与地产股反弹要适可而止,见好即收.(003)

----------------------------------------------------------------------------------------

减息条件成熟,重债企业受惠/ 余少文

内地股市先升后跌,国企指数则先跌后升,后市方向仍不明朗,惟官方媒体中国证券报提出"适时降息提振信心",并指出目前已有减息条件,或启示中国可能会以减息来刺激经济,有助大市反弹.

由于国家统计局,海关总署和人民银行即将公布5月宏观经济数据,市场已预期数据疲弱,这或可出现"反高潮",即坏消息浮现而大市反弹.另一可令人跌眼镜是人民银行减息,因为党喉舌新华社旗下昨日头版一篇"今日视点",路透指这篇为社评,题为"适时降息提振信心",不排除有关方面开始放风睇市场反应.

虽然不觉得中国网上媒体昨日有争相转载相关文章现象,跟昨日转载人民日报海外版文章不同,人民日报提出宏观政策既要加强预调微调,也要防止用力过猛,矫枉过正,应保持政策的连续性和稳定性,相对中证报提出减息要求是较为保守.悲观是中国领导人有分歧,用各自的平台吹风.

相信人民银行减息是迟早的事,除非见到经济好转,否则一旦减息,不论是存贷息率齐减,还是只下调贷款息率,对高负债的中资股最为有利,因为可以减轻利息支出.而去年业绩披露,长期负债超过1,000亿元人民币的H股有中国石油(0857.HK),中国石化(0386.HK)和大唐发电(0991.HK),第四位是华能国际(0902.HK),反映石化股和电力股会是减息的受惠行业.

对于现金充裕的H股,目前净现金最多是东风集团(0489.HK)的340亿元人民币,相信现金股最差情况是利息收入减少,会是人行减息的短暂受害者,然而大市一旦受惠减息而走高,相信现金充裕的H股也可以追随大市上扬.(010)