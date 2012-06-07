〔香港热股〕华置复牌后早盘跌3%,公司称若土地遭收回可上诉

路透香港6月7日电---卷入澳门前高官受贿疑案的香港土地开发商--华人置业(0127.HK)周四复牌后下跌,成交极清淡.此前公司称一旦澳门政府收回已批出的五幅土地,将可在30日内提出上诉.
本地时间上午9时45分,华置跌3%至8.73港元;大盘恒生指数.HSI涨1.59%.
华置主席刘銮雄因一项在澳门的高档住宅项目土地取得可能涉及不法,而遭到澳门检察官提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉,但刘銮雄否认指控.
在澳门政府发出不排除收回土地的声明后,华置昨日晚间公告称,董事会认为,澳门官方在审批该土地时已知悉相关调查正在进行.法律顾问告知,一旦澳门政府宣告土地转让批示无效,可于该决定宣布后30日内向澳门行政法院提出上诉.[ID:nSH0107167]
根据华置资料,该名为"御海.南湾"的住宅项目,目前已预售304单位,总合约销售金额为38亿港元,已收取订金为3.84亿港元.一旦政府收回土地,华置将面临相关退订及可能的赔偿问题.(完)
浏览华人置业其他新闻,请点选[0127.HK-CMN]
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>
美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>
新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK
券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK
香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK
港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK
亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK
股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK
香港联交所公告.....[SEHK-LZH] 市场表现一览................AD.HK