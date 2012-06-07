《香港重要政经日程》--6月7日-6月12日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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=====================今日香港主要政经消息==========================
6月7日(周四)
-- 香港金融局公布5月外汇储备.
-- 普拉达(PRADA)(1913.HK)公布季度业绩.
--09:00 北京首都机场(0694.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:30 中国外运(0598.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 京能清洁能源(0579.HK)股东周年大会.
--10:00 建设银行(0939.HK)股东周年大会.
--10:00 中国新经济投资(0080.HK)股东周年大会.
--10:30 西藏5100(1115.HK)股东周年大会.
--11:00 瑞安房地产(0272.HK)股东周年大会.
--11:00 中芯国际(0981.HK)于上海举行股东周年大会.
--14:00 畅丰车桥(1039.HK)股东周年大会.
--16:00 新秀丽(1910.HK)于卢森堡举行股东大会,并于香港透过视讯进行.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月8日(周五)
-- 壹传媒(0282.HK)年度业绩.
-- 港通控股(0032.HK)董事会考虑分派第一季中期股息.
--09:00 比亚迪电子(0285.HK)于深圳举行股东周年大会.
--09:30 农业银行(1288.HK)北京举行股东周年大会.
--10:00 比亚迪股份(1211.HK)于深圳举行股东周年大会.
--10:00 航天控股(0031.HK)股东周年大会.
--10:00 中国粮油控股(0606.HK)股东周年大会.
--10:00 华润电力(0836.HK)股东周年大会.
--14:00 新焦点(0360.HK)股东周年大会.
--14:30 绿城中国(3900.HK)于杭州举行股东周年大会.
--14:30 中渝置地(1224.HK)股东特别大会.
--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东周年大会.
6月9日(周六)
--09:30 中国车辆零部件(1269.HK)在深圳举行股东周年大会.
6月11日(周一)
-- 承达国际(2288.HK)公布年度报告.
--09:00 洛阳玻璃(1108.HK)于河南洛阳举行股东周年大会.
--10:00 中策集团(0235.HK)股东周年大会.
--10:00 中科矿业(0985.HK)股东特别大会.
--11:00 水务地产集团(2349.HK)股东特别大会.
--11:00 文化中国传播(1060.HK)股东周年大会.
--11:00 恒基发展(0097.HK)股东周年大会.
--11:30 恒基地产(0012.HK)股东周年大会.
--15:00 北京控股(0392.HK)股东周年大会.
--15:30 意马国际(0585.HK)股东周年大会.
*6月12日(周二)
--09:00至12:20 惠誉信评举行全球银行业论坛.
-- 神州数码(0861.HK)年度业绩.
-- 理文造纸(2314.HK)年度业绩.
-- 岁宝百货(0312.HK)年度业绩.
--09:00 华能国际电力(0902.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:00 中国铁建(1186.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 中国高速传动(0658.HK)于江苏举行股东周年大会.
--10:00 中国多金属(2133.HK)股东周年大会.
--10:30 宝信汽车(1293.HK)股东周年大会.
--15:00 闽信集团(0222.HK)股东周年大会.
--16:30 汉基控股(0412.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。