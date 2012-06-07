〔港股业绩〕普拉达首季净利按年增长111%至1.22亿欧元

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透香港6月7日电---意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)周四公布,至2012年4月30日止三个月净利按年增长111%至1.22亿欧元.
普拉达在交易所发布公告指出,尽管业绩令人鼓舞,须同时考虑不明朗的国际经济环境所衍生的风险,以准备随时采取任何必需措施以保障资产及维持长期增长策略.
"我们对本集团的品牌及经营能力仍然信心十足,并将专注于进一步改善所得现金流量及财务灵活性."普拉达副主席Carlo Mazzi在公告里称.
Mazzi此前在香港首次举行的股东大会上称,尽管中国经济出现减速迹象,但公司仍维持今年在中国内地开设12-15间新店的目标.去年其在中国共开了8家新店.[ID:nSH0105527]
普拉达收盘下跌2.36%至45.45港元,今年迄今涨约30%,表现远胜于大盘恒生指数.HSI约1.3%的涨幅.(完)
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--记者 李珊珊/陈敏; 审校 林高丽
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