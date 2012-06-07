〔中国证券〕券商与银行票据合作业务被紧急叫停,创新受阻或令股价承压(更新版)

(新增分析师评论及股价反应)

* 证监会对券商与银行的票据等业务合作加强监管

* 深圳证监局已叫停辖区内券商与银行票据合作

* 监管层担心券商步信托后尘

路透北京6月7日电---受中国证监会鼓励业务创新精神的激励,最近券商与银行在票据业务等领域的合作如火如荼.不过,为预防券商步信托后尘,将此项业务沦为银行信贷资金表内转表外的通道,证监会近日则紧急叫停了上述业务.

分析人士认为,这表明监管层从宏观调控大局出发,对银行票据创新管理比较谨慎,但券商资产管理创新的大趋势不会改变,监管层希望券商资产管理业务实施细则正式公布之前,券商创新不要越线.预计此前高涨的券商创新热情会有所降温,股价亦会承压.

三位消息人士周四透露,中国证监会近日紧急要求京、沪、深证监局对辖内券商与银行在票据等业务上的合作加大监管,深圳券商的此类业务目前已经被叫停.

消息人士并指出,预计最快本周内,北京、上海证监局料会采取相同手段暂停本辖区内券商资管与银行在票据等业务上的合作.

深圳大型券商资产管理部的一位负责人透露,深圳证监局接到通知后迅速行动,已于日前紧急叫停辖内券商资产管理与银行的票据业务等创新合作.

"已发出的产品按存续来办,反正期限也不长,只是不让再新发了."上述熟悉情况的一位消息人士称,"这意味着银行试图借助券商渠道将票据转移到表外的'创新'业务再次受阻."

长江证券分析师刘俊认为,券商资产管理部在上述业务中发行的定向产品量较小,监管层此举更多的是担心银行信贷风险风险蔓延问题,但券商资产管理创新趋势没变.

尽管今日国内券商股多因5月业绩向好而逆势上涨,但在该消息公布后涨幅明显缩减,其中盘中一度大涨近2.6%的龙头股中信证券(600030.SS)最终收升0.38%,海通证券(600837.SS)涨幅亦由2.2%缩减至0.4%.

**监管层担心券商步信托后尘**

另一位深圳券商人士亦证实,周一深圳证监局召集本辖区内券商资产管理部负责人召开闭门会议讨论,券商资产管理部目前暂停通过集合理财计划等与银行合作发行票据类、银行信贷类资产的创新业务,业务后续是否放开要等证监会下发资产管理业务管理细则出台.

上述消息人士透露,今年5月初,证监会召开券商大会,并向券商发出涉及资产管理业务管理细则的征求意见稿,文件将资管业务不同级别的集合理财计划投资范围予以不同程度扩大.有几家券商就按意见稿迅速与银行理财部门展开合作.

目前已有几家券商在短短数月时间开展了上述相关业务,发出的银证集合理财产品募资额已达几百亿元,业务规模急剧扩大,引起了监管层的警惕,担心券商步入信托后尘,沦为银行信贷资金表内转表外的通道.

2010年5月,银信合作理财产品发行规模为6,149亿元,而当月全部银行的人民币新增贷款不过6,394亿元,截止当年8月,银信合作资产规模合计达到了2万亿元.

面对规模迅速增大的"银信合作",2010年8月,银监会发布了规范银信理财合作的通知,叫停了传统的信贷类银信合作,不久后又叫停了银信票据信托产品.[ID:nSB1331926](完)