〔香港金融〕证监会撤销兆丰资本(亚洲)前董事总经理担任代表的牌照

路透香港6月7日电---香港证券及期货事务监察委员会周四称,撤销兆丰资本(亚洲)前董事总经理康晓龙担任代表的牌照,因后者没有履行其作为洪良国际0946.HK保荐人的职责.

证监会在一份声明中称,兆丰资本是洪良国际上市申请的唯一保荐人,当时负责监督兆丰资本内处理洪良上市事宜的交易小组负责人员及保荐人主要人员共有两名,而康晓龙是其中一人.

证监会调查发现,康晓龙拒绝承认负责监督兆丰资本内处理洪良上市申请的交易小组的责任,且监督不力并违反保荐人承诺及向香港联交所申报不实声明.

"康晓龙身为兆丰资本的负责人员及保荐人主要人员,却没有确保兆丰资本的交易小组对洪良在其首次公开招股章程中所声称的事项进行恰当而有效的尽职审查."证监会法规执行部执行董事施卫民(Mark Steward)在声明中称.

不过证监会并无发现证据显示康涉及任何欺诈,亦无裁断康曾作出不诚实行为或曾藉其缺失获取不公平优势.

证监会于今年4月向台湾兆丰金控(2886.TW)旗下兆丰资本(亚洲)有限公司开出4,200万港元史上最高罚单,并撤销该公司就机构融资提供意见的牌照.

洪良国际于2009年12月24日在港交所成功上市,但不到三个多月便爆出帐目有问题,后即遭香港证监会勒令停牌.香港高等法院立即介入调查,发现洪良国际在2009年12月14日发布的首次公开招股章程中,披露严重虚假或具有误导性的资料.(完)