〔中港个股〕安徽海螺预警上半年度净利同比下降50%以上,因水泥价格大跌

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透香港6月7日电---中国水泥生产商--安徽海螺水泥股份有限公司(0914.HK)(600585.SS)周四称,预计2012年上半年度净利同比下降50%以上.
公司称,2012年年初至今,受中国固定资产投资增速放缓影响,水泥市场需求增速回落,水泥产品销售价格较去年同比大幅下降.进入第二季度以来,中国水泥市场需求虽有所回升,但价格仍持续走低,因此公司预期上半年经营业绩同比有较大幅度的回落.
安徽海螺水泥H股周四收高0.34%至22.6港元,过去一个月累计跌幅5.7%;大盘恒生指数.HSI今日则收高0.85%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 乔艳红
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