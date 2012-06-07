〔中港个股〕安徽海螺预警上半年度净利同比下降50%以上,因水泥价格大跌

公司称,2012年年初至今,受中国固定资产投资增速放缓影响,水泥市场需求增速回落,水泥产品销售价格较去年同比大幅下降.进入第二季度以来,中国水泥市场需求虽有所回升,但价格仍持续走低,因此公司预期上半年经营业绩同比有较大幅度的回落.