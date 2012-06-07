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货币新闻 | 2012年 6月 7日 星期四 17:48 BJT

〔中港个股〕安徽海螺预警上半年度净利同比下降50%以上,因水泥价格大跌

路透香港6月7日电---中国水泥生产商--安徽海螺水泥股份有限公司(0914.HK)(600585.SS)周四称,预计2012年上半年度净利同比下降50%以上.

公司称,2012年年初至今,受中国固定资产投资增速放缓影响,水泥市场需求增速回落,水泥产品销售价格较去年同比大幅下降.进入第二季度以来,中国水泥市场需求虽有所回升,但价格仍持续走低,因此公司预期上半年经营业绩同比有较大幅度的回落.

安徽海螺水泥H股周四收高0.34%至22.6港元,过去一个月累计跌幅5.7%;大盘恒生指数.HSI今日则收高0.85%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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