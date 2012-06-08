《香港报摘》--信报6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 要闻版头条:
--在通胀回落及经济增长疲弱下,中国昨晚出其不意地宣布三年半以来首次减息.市场分析员认为,人行选择5月经济数据公布前夕减息,意味固定投资和零售等宏观指标欠佳,硬着陆的风险升温.中央使出减息救经济,备受调控之苦的内地楼市将率先受惠.
* 其他:
--因违反上市规则停牌逾两年的浙江玻璃0739.HK,其大股东兼主席冯光成及10名现任或前任董事昨天遭证监会公开谴责.其中冯光成被裁定未公开关连交易等.证监会表示,倘若冯光成继续留任将损害投资者权益,不排除会取消公司上市地位.
--味千中国(0538.HK)管理层对分析员表示,5月份中国区同店销售按年下跌25%,跌幅较4月20.5%再扩大,预计要到今年年底才能恢复"骨汤门"之前水平.
--水泥行业持续不景气,继首季度录得疲弱业绩后,龙头股安徽海螺水泥(0914.HK)再发盈警,由于水泥价格持续走低,预期2012年上半年净利润将显着减少一半.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。