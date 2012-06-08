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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 08:13 BJT

《香港报摘》--信报6月8日

* 要闻版头条:

--在通胀回落及经济增长疲弱下,中国昨晚出其不意地宣布三年半以来首次减息.市场分析员认为,人行选择5月经济数据公布前夕减息,意味固定投资和零售等宏观指标欠佳,硬着陆的风险升温.中央使出减息救经济,备受调控之苦的内地楼市将率先受惠.

* 其他:

--因违反上市规则停牌逾两年的浙江玻璃0739.HK,其大股东兼主席冯光成及10名现任或前任董事昨天遭证监会公开谴责.其中冯光成被裁定未公开关连交易等.证监会表示,倘若冯光成继续留任将损害投资者权益,不排除会取消公司上市地位.

--味千中国(0538.HK)管理层对分析员表示,5月份中国区同店销售按年下跌25%,跌幅较4月20.5%再扩大,预计要到今年年底才能恢复"骨汤门"之前水平.

--水泥行业持续不景气,继首季度录得疲弱业绩后,龙头股安徽海螺水泥(0914.HK)再发盈警,由于水泥价格持续走低,预期2012年上半年净利润将显着减少一半.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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