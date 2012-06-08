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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月8日

路透香港6月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7581港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高46.17点或0.37%,报12,460.96点.因为中国降息带来的乐观情绪被美国联邦
储备理事会(FED,美联储)主席贝南克言论所抵消.贝南克的讲话打压了更多美国刺激政策出台的预期.

  公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量   ADR折合每股普通股 较港股溢价
                                (美元)    (%)                      (港元)          (%)    
  -------------------------------------------------------------------------------------
  中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  183.090    1.00      77515            14.204       1.17
  中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.250   -0.39     197041             3.181       2.94
  中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   51.140    0.24     193143            79.350       1.02
  中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   34.370   -0.58     233404            17.776       2.28
  中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  130.240    0.89      65326            10.104       0.64
  中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.140   -0.20      34018             7.071       0.72
  汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   41.500    1.10     474658            64.392       1.89
  中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   44.380    1.30      49267             3.443       1.27
  中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.620    1.41     375046            10.567       2.39
  兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.730    0.70      97284            12.203       2.55 
  华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.030    1.39      68063             5.243       0.62
  南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)    0.000    0.00          0             0.000    -100.00
  东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   15.290    0.99      17574             1.186     -48.65
  中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.650    0.61      81309             0.256       0.40 
 
  注: 南方航空H股自6月5日起暂停买卖[ID:nSH0106917].(完) 

  --整理 李珊珊

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