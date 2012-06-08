《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月8日

路透香港6月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7581港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高46.17点或0.37%,报12,460.96点.因为中国降息带来的乐观情绪被美国联邦 储备理事会(FED,美联储)主席贝南克言论所抵消.贝南克的讲话打压了更多美国刺激政策出台的预期. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 183.090 1.00 77515 14.204 1.17 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.250 -0.39 197041 3.181 2.94 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 51.140 0.24 193143 79.350 1.02 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 34.370 -0.58 233404 17.776 2.28 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 130.240 0.89 65326 10.104 0.64 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.140 -0.20 34018 7.071 0.72 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 41.500 1.10 474658 64.392 1.89 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 44.380 1.30 49267 3.443 1.27 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.620 1.41 375046 10.567 2.39 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.730 0.70 97284 12.203 2.55 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 27.030 1.39 68063 5.243 0.62 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 15.290 0.99 17574 1.186 -48.65 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.650 0.61 81309 0.256 0.40 注: 南方航空H股自6月5日起暂停买卖[ID:nSH0106917].(完) --整理 李珊珊