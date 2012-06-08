《香港报摘》--经济日报6月8日

* 要闻版头条:

--内地5月经济数据明天(6月9日)公布前夕,人民银行昨宣布下调存贷款利率0.25厘,并扩大贷款利率浮动区间下限,双管齐下重手阻止经济增速再下滑,向市场发出当局决心稳增长讯号.

* 其他:

--解决房屋问题势成下届政府施政重点,房屋规划及地政局局长"大热"的房委会委员张炳良,昨提出未来5大房策方向,最受瞩目的是表明应把公屋和新居屋,视作解决住屋问题主要手段,并要以公营房屋供应平衡私楼市场不足.

--伦敦金属交易所(LME)争购战进入最后阶段,LME要求港交所(0388.HK)及洲际交易所(ICE)两准买家重新入标的期限于周四届满.据知港交所已再提交标书,估计进一步提高据报原约12亿英镑的出价.

--消息指,以内地综合金融机构作招徕的人保集团,不惜以较吸引估值销售,目标于7月中完成上市,集资234亿港元,挑战成为今年最大集资额新股.据了解,人保拟于两周后(6月21日)进行聆讯.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]