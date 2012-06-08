《香港报摘》--经济日报6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 要闻版头条:
--内地5月经济数据明天(6月9日)公布前夕,人民银行昨宣布下调存贷款利率0.25厘,并扩大贷款利率浮动区间下限,双管齐下重手阻止经济增速再下滑,向市场发出当局决心稳增长讯号.
* 其他:
--解决房屋问题势成下届政府施政重点,房屋规划及地政局局长"大热"的房委会委员张炳良,昨提出未来5大房策方向,最受瞩目的是表明应把公屋和新居屋,视作解决住屋问题主要手段,并要以公营房屋供应平衡私楼市场不足.
--伦敦金属交易所(LME)争购战进入最后阶段,LME要求港交所(0388.HK)及洲际交易所(ICE)两准买家重新入标的期限于周四届满.据知港交所已再提交标书,估计进一步提高据报原约12亿英镑的出价.
--消息指,以内地综合金融机构作招徕的人保集团,不惜以较吸引估值销售,目标于7月中完成上市,集资234亿港元,挑战成为今年最大集资额新股.据了解,人保拟于两周后(6月21日)进行聆讯.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。