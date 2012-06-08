《香港报摘》--其他报纸重要消息6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 明报
--美丽华集团董事总经理李家诚表示,新酒店及翻新项目将陆续推出,今年商场租金收益可望维持双位数增长.(B04)
--瑞安房地产(0272.HK)日前宣布正考虑将公司旗下主营商业地产的"新天地"板块分拆上市.主席罗康瑞表示,分拆准备工作正在进行中,若市况改善,交易将在下半年落实.(B06)
* 星岛日报:
--本港银行人民币存款争夺战烽烟再起.汇丰周四推出,3个月新资金定存息率调高至3厘至3.1厘,升幅约1厘,胜于其他大行,且超过人民银行减息后的内地同期定存息率.业界人士料,部分港人在内地人币存款或会回流.(B04)
--城市电讯(1137.HK)日前完成以48.7亿港元出售电讯业务予私募基金CVC Capital,CVC大中华区主席梁伯韬表示,基金才刚入股,对会否分拆该业务上市,或其后发展策略,目前言之尚早. (B07)
* 苹果日报:
--内地将放宽外资保险公司参与交通事故责任强制保险.保诚(2378.HK)首席业务总监陶景华表示,听闻不少外资保险公司有意加入,惟保诚暂无意发展该项业务. (B06)
--国药控股(1099.HK)公布,建议在内地发行本金最多80亿元人民币的公司债券,年期不超过10年,集资所得主要用作偿还银行贷款、调整公司债务结构及补充营运资金. (B06)
* 东方日报:
--瑞银发表报告,指安踏(2020.HK)管理层称今年首季库存已见改善,但料全年未有转机,管理层相信行业整合需时两至三年.瑞银重申"买入"评级,目标价10港元.(B04)
--消息指,计划于本月中招股的伊泰煤炭,拟将发售股份规模削减三分之一,是继三一重工后,再传有新股削减招股规模.(B04)
* 文汇报:
--新秀丽(1910.HK)投资者关系总监虞玮麟表示,4月份意大利及西班牙销售录得下跌,出现负增长,整体欧洲区销售增长为低单位数.他另指,今年亚洲区销售增长目标为20%至25%,4月份亚洲区表现升逾20%,首季亦有增长达24%.(B03)
* 大公报:
--广汽集团(2238.HK)获大股东增持A、H股合共7,862.2万股,累计增持比重约占公司总股本1.22%.大股东广汽工业集团表示,计划年内继续增持广汽A、H股,但累计增持比重不会超过总股本的5%,且增持股份在规定时间内不会减持. (B02)
--消息指,根据销售文件,长实(0001.HK)旗下Cheung Kong Finance计划发行5亿美元3年期高级无抵押债券,票面利率为3个月伦敦银行同业拆息(Libor)加150个点子,到期日为6月15日,独家帐簿管理人为渣打银行(2888.HK)(STAN.L).(B02)
--大唐发电(0991.HK)(601991.SS)与宁夏宁东能源化工基地管委会签订合作框架协议,由公司负责宁东能源化工基地煤气化联合循理发电(IGCC)项目的整体开发建设,规划容量2台400兆瓦,总投资约80亿人民币. (B02)
--TCL多媒体(1070.HK)公布,今年首5个月LCD电视机总销售量为563.64万台,较去年同期增长72.1%,高于行业平均增长水准.集团将今年LCD电视机销量目标由1,380万台上调至1,520万台,增幅10%.(B03)(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。