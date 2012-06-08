《香港报摘》--其他报纸重要消息6月8日

* 明报

--美丽华集团董事总经理李家诚表示,新酒店及翻新项目将陆续推出,今年商场租金收益可望维持双位数增长.(B04)

--瑞安房地产(0272.HK)日前宣布正考虑将公司旗下主营商业地产的"新天地"板块分拆上市.主席罗康瑞表示,分拆准备工作正在进行中,若市况改善,交易将在下半年落实.(B06)

* 星岛日报:

--本港银行人民币存款争夺战烽烟再起.汇丰周四推出,3个月新资金定存息率调高至3厘至3.1厘,升幅约1厘,胜于其他大行,且超过人民银行减息后的内地同期定存息率.业界人士料,部分港人在内地人币存款或会回流.(B04)

--城市电讯(1137.HK)日前完成以48.7亿港元出售电讯业务予私募基金CVC Capital,CVC大中华区主席梁伯韬表示,基金才刚入股,对会否分拆该业务上市,或其后发展策略,目前言之尚早. (B07)

* 苹果日报:

--内地将放宽外资保险公司参与交通事故责任强制保险.保诚(2378.HK)首席业务总监陶景华表示,听闻不少外资保险公司有意加入,惟保诚暂无意发展该项业务. (B06)

--国药控股(1099.HK)公布,建议在内地发行本金最多80亿元人民币的公司债券,年期不超过10年,集资所得主要用作偿还银行贷款、调整公司债务结构及补充营运资金. (B06)

* 东方日报:

--瑞银发表报告,指安踏(2020.HK)管理层称今年首季库存已见改善,但料全年未有转机,管理层相信行业整合需时两至三年.瑞银重申"买入"评级,目标价10港元.(B04)

--消息指,计划于本月中招股的伊泰煤炭,拟将发售股份规模削减三分之一,是继三一重工后,再传有新股削减招股规模.(B04)

* 文汇报:

--新秀丽(1910.HK)投资者关系总监虞玮麟表示,4月份意大利及西班牙销售录得下跌,出现负增长,整体欧洲区销售增长为低单位数.他另指,今年亚洲区销售增长目标为20%至25%,4月份亚洲区表现升逾20%,首季亦有增长达24%.(B03)

* 大公报:

--广汽集团(2238.HK)获大股东增持A、H股合共7,862.2万股,累计增持比重约占公司总股本1.22%.大股东广汽工业集团表示,计划年内继续增持广汽A、H股,但累计增持比重不会超过总股本的5%,且增持股份在规定时间内不会减持. (B02)

--消息指,根据销售文件,长实(0001.HK)旗下Cheung Kong Finance计划发行5亿美元3年期高级无抵押债券,票面利率为3个月伦敦银行同业拆息(Libor)加150个点子,到期日为6月15日,独家帐簿管理人为渣打银行(2888.HK)(STAN.L).(B02)

--大唐发电(0991.HK)(601991.SS)与宁夏宁东能源化工基地管委会签订合作框架协议,由公司负责宁东能源化工基地煤气化联合循理发电(IGCC)项目的整体开发建设,规划容量2台400兆瓦,总投资约80亿人民币. (B02)

--TCL多媒体(1070.HK)公布,今年首5个月LCD电视机总销售量为563.64万台,较去年同期增长72.1%,高于行业平均增长水准.集团将今年LCD电视机销量目标由1,380万台上调至1,520万台,增幅10%.(B03)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯

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