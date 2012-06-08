〔港报财经评论〕好戏在后头--信报6月8日

好戏在后头/ 习广思

欧央行决定不减息,但欧罗回稳,股市反弹,有说市场转炒QE3,有说市场等待欧洲救银行.却其实,距离6月17日这个多星期,足够市场憧憬.西班牙成功拍卖长债属利好讯号,欧猪债息回稳.配合技术性反攻淡仓的话,股市终见较似样的反弹.

人行收市后宣布下调贷存利率各25点子.然而,减息决定仍然是叫人突然的,尽管中国已为此轮救市定调,不会重蹈"4万亿覆辙",中国在下调存款准备金上,要到最后一刻才出手.此轮救市只可能是有限度,不会水喉尽开,出乎意料的减息决定,也可能意味中国对推出旧招信心不足,亦预示到受欧美拖累放缓速度将更加快.中国减息刺激欧洲股市回升,相信港股今天亦有所刺激,但一阵亢奋后,市场风险仍未完结呢.内房股仍是看好的板块,内银则维持大上大落看法.

债市资金或多或少反映市场资金流,继康师傅(0322.HK)宣布发债后,长实(0001.HK)再次打算发债.如果你还记得,今年初大量蓝筹发债时,正是股市反弹之时,这个讯号值得留意,亦是不能过于看淡资金流的理由.

德拉吉决定维持欧洲利率1%,不要忘记才早两日前,欧洲PMI数据差强人意,德国增长也在放缓.应减而不减,德拉吉先出一个口术,强调无限量超低息操作行动最少会维持至2013年1月,即类似美国低息维持至2014年之空话.然而,一方面解释目前债务危机与货币政策无关,另一方面强调央行工具,能力有限,但央行同时ready to act.欧洲已经踏入救市路,德拉吉不过是再一次将个波交给政客.欧央行要救,必定有招会出,而且经济前景急速转差,欧银资金不断流出,政客倾掂数后,欧洲放水几乎事在必行.(B02)

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联储局推QE3机会降/ 苏子

目前十分担心倘若联储局真的一如目前市场所期望般,稍后正式推出QE3措施,美国债市这巨大泡沫便极有可能会随时爆破.

近年来每逢美股下跌及美国的经济数据转差,市场一定炒作联储局会有新的救市措施出台,而所谓救市措施其实只不过是印银纸而已,但结果泛滥的资金却又涌去高风险资产追逐短期回报而非流向实体经济,令股市跌不下去.

联储局以至其他大国央行不可能采取无止境地大印银纸的救市措施可以全无副作用.一般人认为,大印银纸的最大副作用只不过是出现恶性通胀吧.但最大副作用是整个债市宣布失陷,使所有人不再相信政府的债券,金融市场所出现的局面肯定较雷曼破产时所引发的金融海啸来得恐怖.估计其中一个局面便是,绝大部分投资者的身家至少会短期内减少30%甚至逾半,令环球经济正式陷入大萧条局面.

若然连现金也不安全时, 唯有"实物"期货似乎会安心一点,例如农产品.估计届时一些农产品期货如玉米,白糖,大豆以至糙米等的价格定会在市场连现金也不信时被大幅抢高,而这些期货价格向上急升的关键原因,其实只是反映一个现象,便是现金已不值钱了.事实上,当真正危机来临时,令食物供应被大量囤积也有问题,甚至影响人类存活,说不定届时大量避险资金亦可能会投放在这些民生有需要的实物期货上作避险,令其升幅甚有机会远高于目前一向被视为最佳的避险"实物",即黄金.

由于联储局再大印银纸以刺激经济的后果极可能会触发债市泡沫正式爆破,这负面因素联储局主席贝南奇不可能没有考虑到,再加上联储局日前所发表的褐皮书指出美国经济正温和增长,估计联储局短期推QE3措施的可能性下降,故小心美元近日调整市随时结束,环球股市的反弹未必能持续下去,欧罗汇价亦随时掉头回落.(B09)