〔港报财经评论〕中国已减息,等欧美出招--经济日报6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
中国已减息,等欧美出招/ 林瑞芬
憧憬欧,美放水救市,但中国领先,昨将一年期存贷息率下调0.25%.市场对救助西班牙银行业有所憧憬,国债息率回顺.
各国谋准备,相信美国尤其着急,一来奥巴马谋连任需经济好睇.二来,今年第四季度开始,美国将实施全面自动减赤机制及原本去年到期,延至今年底的税收和社保优惠政策面临退出,造成"财政悬崖",将拖累美国GDP增速至少0.3%以上.就算没欧债问题的恶化,美国经济于第四季度都有可能再度下滑,激发增加市场对美国于第三季出招的憧憬.
美储局局长伯南克在国会作证,或将有暗示QE3或OT另类版,但预期规模有限.QE目的在压低中,长期利率水平,但受欧债问题日益深化资金避难美债,早已使得中,长期利率水平处于历史低水平,再推QE刺激有限.二来,之前所推的QE,经济面提振不及金融面.其实,无论是QE3或是OT另类版,只是形式问题,对症下药方为重要,现实来讲,没法根治结构性高企失业率,料联储局将放更大精力构思措施以提振房市为主.有相关措施出台,或可视为利好措施以支持美股.
西班牙债息近周由高位6.6%回降近6%水平,市场似乎已感应到逐步有支持银行业的可能,令紧张情绪下降.各方正努力搭好台阶让西班牙银行接受救援.在德国眼中,最紧要是名正言顺,依正法律,不是钱的问题.德国民众对希腊已感恼怒,谋连任的默克尔在处理问题上更显得步步为营,昨晚接受媒体采访时表示便试图淡化市场对6月峰会的期待.
欧债险情在,但监于避险情绪不及5月高潮,对恒指在心理支持位18,000前及时回顺跌势有利,但超卖反弹阻力区18,600-19,000宜配合大成交而破,不然,还是受尽欧元区政治博弈所困.(003)
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中国出招救市,有利内银反弹/ 余少文
中国开始出招,先落实明年1月1日推出商业银行资本管理办法并作出微调,令内银股未来两年集资压力缓和下来,昨日更自2008年底以来首次减息,下调0.25%存贷息率,相信有助大市反弹,内银股是受惠者之一.
印象所及,中国贷款利率浮动区间下限为0.9倍,故今次是向上修订下限水平,目的或限制银行不能以过低利率放贷,也可以说是收紧放贷的措施.不管如何,人行对上一次减息周期在2008年9月开始,也是雷曼事件发生前后,大市继续下挫,要再跌一个多月才见底,不排除大市可能已见底或即将见底.
除了减息外, 中国国务院前日公布商业银行资本管理办法(试行),落实明年1月1日实施,虽然银监会仍未公布细节,但高华证券认为国务院的声明及现有资料显示,预期风险加权资产的变动,可令2013年各银行一级资本充足率平均下降76个基点,低于去年意见稿资料的推测103个基点.但撇除一些内银股已公布集资计划外,新办法会令中国银行(3988.HK)和农业银行(1288.HK)有集资需要,分别为最少190亿和314亿元人民币.不过,再考虑信用风险内部评级法,宽限期,非核心一级资本工具的潜在推出,资产组合调整等因素所带来的资本节约,中行和农行可能不需在2013年集资.
若然内银股集资压力消退,加上目前的资本充足率又符合要求,只要盈利不出现倒退,相信股价有机会见底.相信人行减息是货币政策预调微调的一种,若然没有成效,则7月有机会再下调存款准备金率,甚至乎是重手下调1%.至于人行减息,是否反映中国5月通胀降至3%,但其他经济数据确实差于预期,才要人行在数据公布前出手,未来数日便有答案.
不管如何,欧洲局势仍不明朗,希腊补选结果随时可以推跌欧洲股市,故A股以及国指即使未来数日急速反弹, 投资者也要小心,不反对短炒,只是根据2008年减息期的市况走势,大市仍有下跌机会,估计应该还有低位入市吸纳内银股机会.(010)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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