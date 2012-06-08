〔港报财经评论〕中国已减息,等欧美出招--经济日报6月8日

中国已减息,等欧美出招/ 林瑞芬

憧憬欧,美放水救市,但中国领先,昨将一年期存贷息率下调0.25%.市场对救助西班牙银行业有所憧憬,国债息率回顺.

各国谋准备,相信美国尤其着急,一来奥巴马谋连任需经济好睇.二来,今年第四季度开始,美国将实施全面自动减赤机制及原本去年到期,延至今年底的税收和社保优惠政策面临退出,造成"财政悬崖",将拖累美国GDP增速至少0.3%以上.就算没欧债问题的恶化,美国经济于第四季度都有可能再度下滑,激发增加市场对美国于第三季出招的憧憬.

美储局局长伯南克在国会作证,或将有暗示QE3或OT另类版,但预期规模有限.QE目的在压低中,长期利率水平,但受欧债问题日益深化资金避难美债,早已使得中,长期利率水平处于历史低水平,再推QE刺激有限.二来,之前所推的QE,经济面提振不及金融面.其实,无论是QE3或是OT另类版,只是形式问题,对症下药方为重要,现实来讲,没法根治结构性高企失业率,料联储局将放更大精力构思措施以提振房市为主.有相关措施出台,或可视为利好措施以支持美股.

西班牙债息近周由高位6.6%回降近6%水平,市场似乎已感应到逐步有支持银行业的可能,令紧张情绪下降.各方正努力搭好台阶让西班牙银行接受救援.在德国眼中,最紧要是名正言顺,依正法律,不是钱的问题.德国民众对希腊已感恼怒,谋连任的默克尔在处理问题上更显得步步为营,昨晚接受媒体采访时表示便试图淡化市场对6月峰会的期待.

欧债险情在,但监于避险情绪不及5月高潮,对恒指在心理支持位18,000前及时回顺跌势有利,但超卖反弹阻力区18,600-19,000宜配合大成交而破,不然,还是受尽欧元区政治博弈所困.(003)

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中国出招救市,有利内银反弹/ 余少文

中国开始出招,先落实明年1月1日推出商业银行资本管理办法并作出微调,令内银股未来两年集资压力缓和下来,昨日更自2008年底以来首次减息,下调0.25%存贷息率,相信有助大市反弹,内银股是受惠者之一.

印象所及,中国贷款利率浮动区间下限为0.9倍,故今次是向上修订下限水平,目的或限制银行不能以过低利率放贷,也可以说是收紧放贷的措施.不管如何,人行对上一次减息周期在2008年9月开始,也是雷曼事件发生前后,大市继续下挫,要再跌一个多月才见底,不排除大市可能已见底或即将见底.

除了减息外, 中国国务院前日公布商业银行资本管理办法(试行),落实明年1月1日实施,虽然银监会仍未公布细节,但高华证券认为国务院的声明及现有资料显示,预期风险加权资产的变动,可令2013年各银行一级资本充足率平均下降76个基点,低于去年意见稿资料的推测103个基点.但撇除一些内银股已公布集资计划外,新办法会令中国银行(3988.HK)和农业银行(1288.HK)有集资需要,分别为最少190亿和314亿元人民币.不过,再考虑信用风险内部评级法,宽限期,非核心一级资本工具的潜在推出,资产组合调整等因素所带来的资本节约,中行和农行可能不需在2013年集资.

若然内银股集资压力消退,加上目前的资本充足率又符合要求,只要盈利不出现倒退,相信股价有机会见底.相信人行减息是货币政策预调微调的一种,若然没有成效,则7月有机会再下调存款准备金率,甚至乎是重手下调1%.至于人行减息,是否反映中国5月通胀降至3%,但其他经济数据确实差于预期,才要人行在数据公布前出手,未来数日便有答案.

不管如何,欧洲局势仍不明朗,希腊补选结果随时可以推跌欧洲股市,故A股以及国指即使未来数日急速反弹, 投资者也要小心,不反对短炒,只是根据2008年减息期的市况走势,大市仍有下跌机会,估计应该还有低位入市吸纳内银股机会.(010)