〔港报社评〕隐忧浮面中央断然减息--星岛日报6月8日

中国3年半来首次减息,标志通胀受控后,中央面对出口和投资放缓的威胁,开始放宽货币政策来稳增长.中国会否进入新一轮的减息周期,将视乎经济表现及物价能否保持平稳.最近几个月,中国出口大幅放缓,制造业指数呈现萎缩迹象,加上人民币升值预期急降,导致大量热钱外流,央行已经两度降低银行存款准备金率,向市场释放逾8,000亿元人民币的资金,避免经济滑坡太快而硬着陆.

一个较多人期待的手法是减息,以刺激消费和减轻企业借贷成本.印度、巴西等金砖国家,已经进入减息周期.中国在这方面起步较慢,央行倾向透过降低存款准备金率来向市场释放资金,原因是担心减息会重燃通胀,部分经济学者认为,可以只减贷款利率而不减存款利率.

今次央行宣布存贷同步减息0.25%,显示中央认为通胀已经回落至适当水平,减息不致出现严重的负利率后果.央行同时公布放宽银行的存贷利率浮动区间,有助银行更灵活调整放贷策略.

中国明日公布5月份宏观经济数据,预计工业生产和经济增长数据仍差.央行昨日率先公布减息,今天生效,有先发制人的预调性质.由于美国经济复苏缓慢而欧洲经济表现不济,中国制造业出口前景仍然相当困难.

中国增长放缓,不再"保八",仍在中央宏观调控掌握范围内.除了减息,中央会继续推出其他货币和财政措施,来刺激经济和调整增长结构.对香港来说,中国减息是坏消息中的好消息.中央加快宽松步伐,意味对前景戒心增加,政策优次由防通胀转向稳增长.面对中国调整势头未肯定何时见底,欧洲局势仍待希腊和其他成员国的不稳定前景,不排除各项提振措施会继续出台.(A04)