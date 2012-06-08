〔港报社评〕隐忧浮面中央断然减息--星岛日报6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
中国3年半来首次减息,标志通胀受控后,中央面对出口和投资放缓的威胁,开始放宽货币政策来稳增长.中国会否进入新一轮的减息周期,将视乎经济表现及物价能否保持平稳.最近几个月,中国出口大幅放缓,制造业指数呈现萎缩迹象,加上人民币升值预期急降,导致大量热钱外流,央行已经两度降低银行存款准备金率,向市场释放逾8,000亿元人民币的资金,避免经济滑坡太快而硬着陆.
一个较多人期待的手法是减息,以刺激消费和减轻企业借贷成本.印度、巴西等金砖国家,已经进入减息周期.中国在这方面起步较慢,央行倾向透过降低存款准备金率来向市场释放资金,原因是担心减息会重燃通胀,部分经济学者认为,可以只减贷款利率而不减存款利率.
今次央行宣布存贷同步减息0.25%,显示中央认为通胀已经回落至适当水平,减息不致出现严重的负利率后果.央行同时公布放宽银行的存贷利率浮动区间,有助银行更灵活调整放贷策略.
中国明日公布5月份宏观经济数据,预计工业生产和经济增长数据仍差.央行昨日率先公布减息,今天生效,有先发制人的预调性质.由于美国经济复苏缓慢而欧洲经济表现不济,中国制造业出口前景仍然相当困难.
中国增长放缓,不再"保八",仍在中央宏观调控掌握范围内.除了减息,中央会继续推出其他货币和财政措施,来刺激经济和调整增长结构.对香港来说,中国减息是坏消息中的好消息.中央加快宽松步伐,意味对前景戒心增加,政策优次由防通胀转向稳增长.面对中国调整势头未肯定何时见底,欧洲局势仍待希腊和其他成员国的不稳定前景,不排除各项提振措施会继续出台.(A04)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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