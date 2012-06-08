〔港报社评〕适时减息,反映遏衰退稳增长决心--文汇报6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
中国央行昨晚突然宣布减息0.25%,这是中国三年半以来首次减息.受欧美经济持续疲软影响,中国经济下滑压力不断上升.人行减息,不仅意味着中国货币政策转向宽松,已经进入降息通道,更是提振市场信心的重要信号,显示中国政府维持经济稳定增长的决心.目前世界多国已进入减息周期,全球正在酝酿新一轮的"宽松潮",反映经济衰退影响超乎预期,全球需要再次携手合作,共同应对经济危机的挑战.
在外需急速萎缩下,中国经济亦饱受冲击.近期包括制造业采购经理指数、进出口交易额等多个数据均大幅下行,中国内外需均走弱,经济放缓加速.为适当放松流动性,避免经济震荡过大,自去年年底以来,人民银行已经连续3次下调存款准备金率.此次减息,表明中央高度重视中国经济增长持续降温,必须降息来增强市场信心.同时,中国居民CPI稳步回落,中国实际利率由负转正,为降息创造了空间.通过降息不但可以降低企业的经营成本,还将有效刺激企业的借贷需求,增加实体经济的活跃性.
国务院总理温家宝最近在国务院常务会议上指出,当前经济下行压力加大,要根据形势加大预调微调力度,强调把稳增长放在更加重要的位置,并准备启动一批事关全局、带动性强的重大项目.因此,刺激经济除了运用减息的货币政策外,相信伴随而来还有相应的财政措施.
此次的刺激措施不仅仅着眼于稳定经济增长的短期目标,而且也兼顾了经济结构调整和发展方式转变的长期目标,不太可能再来一次金融海啸时由政府主导的4万亿人民币大投资,避免出现效率低下的投资和资产泡沫,以及重新拉抬高通胀.相信新一轮的扩大投资、刺激消费的政策都有一定的导向性,倾向节能环保、符合产业政策支持的方向,有利于经济的可持续发展.
目前,巴西、韩国、澳大利亚已经减息,欧美多国也开始研究减息.目前欧美经济衰退的程度与金融海啸时相比不遑多让,若欧债危机进一步恶化,情况可能更加严重,全球央行极可能需要再次联动合作,共同应对经济危机.(A04)
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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