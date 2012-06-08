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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 09:20 BJT

〔香港个股〕绿城中国股份暂停买卖--联交所

路透香港6月8日电---香港交易所周五公告,中国民营房地产开发商--绿城中国(3900.HK)股份自上午九时起暂停买卖.公告未说明停牌原因.

绿城中国今日将在杭州举行股东周年大会.

停牌前,绿城周四收在5.35港元,过去一个月来跌8.26%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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