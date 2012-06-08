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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 09:22 BJT

〔香港个股〕会德丰及旗下九龙仓双双停牌,待公布一项关连交易

路透香港6月8日电---香港地产商--会德丰(0020.HK)及旗下的九龙仓(0004.HK)周五联合公告称,其股份暂停买卖,以待公布一项主要交易及一项关连交易.

停牌前,会德丰周四收盘价报25.35港元,九仓则报43.05港元.

此前九龙仓称,其全资附属公司Wharf Realty已接纳政府建议以原位交换土地方式退回九龙第83号永久码头及重批海运大厦地段租契,并就此应付补地价款79亿港元.[ID:nSH0106923]消息提振两家公司股价上升.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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