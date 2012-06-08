〔香港个股〕会德丰及旗下九龙仓双双停牌,待公布一项关连交易

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港6月8日电---香港地产商--会德丰(0020.HK)及旗下的九龙仓(0004.HK)周五联合公告称,其股份暂停买卖,以待公布一项主要交易及一项关连交易.
停牌前,会德丰周四收盘价报25.35港元,九仓则报43.05港元.
此前九龙仓称,其全资附属公司Wharf Realty已接纳政府建议以原位交换土地方式退回九龙第83号永久码头及重批海运大厦地段租契,并就此应付补地价款79亿港元.[ID:nSH0106923]消息提振两家公司股价上升.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
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