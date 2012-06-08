〔港报社评〕中央减息谷信心,调控留一手--经济日报6月8日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
中央昨突放松货币政策,双管齐下减息,时机上不但较预期快,力度更超估计,目的应是要在此信心低迷之际,起震撼市场、振奋人心之效,在稳经济信心战上先声夺人.惟此次出招实中藏虚,显示中央对松货币政策仍留一手.
事实上,中央货币政策调整确一直落后形势,如市场4月已呼吁减存款准备金率,中央却延至5月才减,故近期经济下滑加速虽令减息需要日益迫切,市场仍恐中央慢三拍,要待1-2个月后拖无可拖才减息.人行昨晚突然减息,甚至不等待明天公布的经济数据就已出招,终走在市场之先.
市场最初估计中央只出不对称减息一招,即只减贷款息、不减存款息,惟昨天公布的方案双拳并发,除存贷利率齐减0.25%外,人行更扩阔存贷利率上下限,增强利率弹性,变相加大减息力度.以长年期贷款为例,利率下限由90%扩大至80%,等同银行可额外再减息0.68%,即两招同出下,贷息最高可减近1%,力度甚强.
中央今次出招时机和力度均超预期,显要以震撼姿态向市场传达强烈而明确信息,就是中央有坚定决心挺经济,藉此将低迷消费与投资信心催谷起来,令一系列减税、谷投资、谷消费大计事半功倍加快见效,务求经济短期内见底反弹.要额外留意的是,今次减息既有实招,更有可实可虚的巧招,实招固然是存贷基准利率同时下调0.25%,巧招则是加强利率弹性.
增加利率弹性巧妙之处在于易放亦易收,中央向用政策指导,可微观调节银行的放贷力度.调低贷款利率下限,有助大幅降低现时的借贷成本,为谷投资、促消费打下坚实的货币基础,而倘若通胀、楼市因此反弹,中央亦可只做不说,以行政指导银行收紧利率弹性,就可抽银根,而毋须急加息,损害市场信心.
货币政策留此一手,反映中央虽救经济,态度仍然审慎;下一步将如何,相信中央心中亦未有底,端视乎这次双拳齐出能收多大实效,能否刺激投资及消费信心,以及欧债危机的发展,再按实际需要出招.(A10)
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