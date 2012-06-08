版本:
中国
货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 09:45 BJT

〔香港股市〕恒生指数开高,但投资者忧心中国经济成长

路透香港6月8日电---香港股市周五连续第四个交易日高开,中国央行昨日意外降息但投资者仍保持谨慎,一些人士称此举暗示中国经济或显现更多疲弱迹象.

恒生指数.HSI开盘升0.6%至18,797.9点,恒生国企指数.HSCE开高0.5%.(完)

--编译 王兴亚;审校 张荻

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐