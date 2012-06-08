《香港重要政经日程》--6月8日-6月14日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
=====================今日香港主要政经消息==========================
6月8日(周五)
-- 壹传媒(0282.HK)年度业绩.
-- 港通控股(0032.HK)董事会考虑分派第一季中期股息.
--09:00 比亚迪电子(0285.HK)于深圳举行股东周年大会.
--09:30 农业银行(1288.HK)北京举行股东周年大会.
--10:00 比亚迪股份(1211.HK)于深圳举行股东周年大会.
--10:00 航天控股(0031.HK)股东周年大会.
--10:00 中国粮油控股(0606.HK)股东周年大会.
--10:00 华润电力(0836.HK)股东周年大会.
--14:00 新焦点(0360.HK)股东周年大会.
--14:30 绿城中国(3900.HK)于杭州举行股东周年大会.
--14:30 中渝置地(1224.HK)股东特别大会.
--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月9日(周六)
--09:30 中国车辆零部件(1269.HK)在深圳举行股东周年大会.
6月11日(周一)
-- 承达国际(2288.HK)公布年度报告.
--09:00 洛阳玻璃(1108.HK)于河南洛阳举行股东周年大会.
--10:00 中策集团(0235.HK)股东周年大会.
--10:00 中科矿业(0985.HK)股东特别大会.
--11:00 水务地产集团(2349.HK)股东特别大会.
--11:00 文化中国传播(1060.HK)股东周年大会.
--11:00 恒基发展(0097.HK)股东周年大会.
--11:30 恒基地产(0012.HK)股东周年大会.
--15:00 北京控股(0392.HK)股东周年大会.
--15:30 意马国际(0585.HK)股东周年大会.
6月12日(周二)
--09:00至12:20 惠誉信评举行全球银行业论坛.
-- 神州数码(0861.HK)年度业绩.
-- 理文造纸(2314.HK)年度业绩.
-- 岁宝百货(0312.HK)年度业绩.
--09:00 华能国际电力(0902.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:00 中国铁建(1186.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 中国高速传动(0658.HK)于江苏举行股东周年大会.
--10:00 中国多金属(2133.HK)股东周年大会.
--10:30 宝信汽车(1293.HK)股东周年大会.
--15:00 闽信集团(0222.HK)股东周年大会.
--16:30 汉基控股(0412.HK)股东特别大会.
*6月13日(周三)
-- 东吴水泥(0695.HK)首次公开发行(IPO)挂牌交易.
--10:00 中国淀粉(3838.HK)于深圳举行股东周年大会.
--10:00 康宏理财(1019.HK)股东周年大会.
--10:30 中国绿色食品(0904.HK)股东特别大会.
--14:30 中能控股(0228.HK)股东周年大会.
--14:30 霸菱举行香港及中国市场展望及投资策略记者会.
--15:00 远东宏信(3360.HK)股东周年大会.
*6月14日(周四)
-- 香港金管局公布5月外汇基金境外资产.
--16:30 香港公布第一季工业生产指数.
--10:00 天地数码(控股)(0500.HK)股东周年大会.
--11:00 事安集团(0378.HK)股东周年大会.
--14:00 方兴地产(0817.HK)股东周年大会.
--14:00 乾隆科技(1236.HK)于上海举行股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
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