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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 09:41 BJT

《香港重要政经日程》--6月8日-6月14日

=====================今日香港主要政经消息==========================

6月8日(周五)

-- 壹传媒(0282.HK)年度业绩.

-- 港通控股(0032.HK)董事会考虑分派第一季中期股息.

--09:00 比亚迪电子(0285.HK)于深圳举行股东周年大会.

--09:30 农业银行(1288.HK)北京举行股东周年大会.

--10:00 比亚迪股份(1211.HK)于深圳举行股东周年大会.

--10:00 航天控股(0031.HK)股东周年大会.

--10:00 中国粮油控股(0606.HK)股东周年大会.

--10:00 华润电力(0836.HK)股东周年大会.

--14:00 新焦点(0360.HK)股东周年大会.

--14:30 绿城中国(3900.HK)于杭州举行股东周年大会.

--14:30 中渝置地(1224.HK)股东特别大会.

--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东周年大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

6月9日(周六)

--09:30 中国车辆零部件(1269.HK)在深圳举行股东周年大会.

6月11日(周一)

-- 承达国际(2288.HK)公布年度报告.

--09:00 洛阳玻璃(1108.HK)于河南洛阳举行股东周年大会.

--10:00 中策集团(0235.HK)股东周年大会.

--10:00 中科矿业(0985.HK)股东特别大会.

--11:00 水务地产集团(2349.HK)股东特别大会.

--11:00 文化中国传播(1060.HK)股东周年大会.

--11:00 恒基发展(0097.HK)股东周年大会.

--11:30 恒基地产(0012.HK)股东周年大会.

--15:00 北京控股(0392.HK)股东周年大会.

--15:30 意马国际(0585.HK)股东周年大会.

6月12日(周二)

--09:00至12:20 惠誉信评举行全球银行业论坛.

-- 神州数码(0861.HK)年度业绩.

-- 理文造纸(2314.HK)年度业绩.

-- 岁宝百货(0312.HK)年度业绩.

--09:00 华能国际电力(0902.HK)于北京举行股东周年大会.

--09:00 中国铁建(1186.HK)于北京举行股东周年大会.

--10:00 中国高速传动(0658.HK)于江苏举行股东周年大会.

--10:00 中国多金属(2133.HK)股东周年大会.

--10:30 宝信汽车(1293.HK)股东周年大会.

--15:00 闽信集团(0222.HK)股东周年大会.

--16:30 汉基控股(0412.HK)股东特别大会.

*6月13日(周三)

-- 东吴水泥(0695.HK)首次公开发行(IPO)挂牌交易.

--10:00 中国淀粉(3838.HK)于深圳举行股东周年大会.

--10:00 康宏理财(1019.HK)股东周年大会.

--10:30 中国绿色食品(0904.HK)股东特别大会.

--14:30 中能控股(0228.HK)股东周年大会.

--14:30 霸菱举行香港及中国市场展望及投资策略记者会.

--15:00 远东宏信(3360.HK)股东周年大会.

*6月14日(周四)

-- 香港金管局公布5月外汇基金境外资产.

--16:30 香港公布第一季工业生产指数.

--10:00 天地数码(控股)(0500.HK)股东周年大会.

--11:00 事安集团(0378.HK)股东周年大会.

--14:00 方兴地产(0817.HK)股东周年大会.

--14:00 乾隆科技(1236.HK)于上海举行股东周年大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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