香港已公布经济指标--2012/6/8

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年4月 综合消费物价指数(CPI) +4.7 +4.9 +4.6 2012年4月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.2 +4.3 +5.0 2012年4月 零售值 +11.4 +17.1 +27.8 2012年4月 零售量 +7.6 +13.2 +22.1 2012年第一季 本地生产总值(GDP) +0.4 +3.0 +7.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12年2-4月 12年1-3月 11年12月-12年2月 3.3% 3.4% 3.4% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年4月 贸易赤字/盈余 -42.873 -43.875 -42.437 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。