〔香港热股〕华能国际早盘涨至两年半高位,因降息有助降低财务支出

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港6月8日电---中国最大发电商--华能国际(0902.HK)(600011.SS)H股周五早盘涨至5.40港元约两年半高位,因中国央行降息有助降低财务支出.
香港时间11:00,华能涨3.07%,报5.37港元;大市恒生指数.HSI则跌0.61%.
中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整.[ID:nSB1947465]
投行德意志银行的报告称,减息对负债比率高达125-412%的电力股来说有正面作用,并预计财务支出的减少,将带动华能国际明年每股盈利增加7%,华电国际(1071.HK)(600027.SS)的每股盈利升12%;其他电力股中国电力(2380.HK)、大唐发电(0991.HK)(601991.SS)、华润电力(0836.HK)以及龙源电力(0916.HK)的影响介乎3-6%.
在香港股市上,大唐发电、华电国际、华润电力及中国电力亦涨逾3%,龙源电力升近5%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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