〔香港热股〕华能国际早盘涨至两年半高位,因降息有助降低财务支出

路透香港6月8日电---中国最大发电商--华能国际(0902.HK)(600011.SS)H股周五早盘涨至5.40港元约两年半高位,因中国央行降息有助降低财务支出.

香港时间11:00,华能涨3.07%,报5.37港元;大市恒生指数.HSI则跌0.61%.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整.[ID:nSB1947465]

投行德意志银行的报告称,减息对负债比率高达125-412%的电力股来说有正面作用,并预计财务支出的减少,将带动华能国际明年每股盈利增加7%,华电国际(1071.HK)(600027.SS)的每股盈利升12%;其他电力股中国电力(2380.HK)、大唐发电(0991.HK)(601991.SS)、华润电力(0836.HK)以及龙源电力(0916.HK)的影响介乎3-6%.

在香港股市上,大唐发电、华电国际、华润电力及中国电力亦涨逾3%,龙源电力升近5%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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