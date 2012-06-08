《离岸人民币综述》离岸在岸汇差料逐步弥合,未因欧债危机起波澜

记者 陈敏

路透香港6月8日电---尽管全球经济增速放缓且欧洲债务危机挥之不去,在岸和离岸人民币即期料不会重现去年尾的巨大差价,受益于在岸人民币波幅扩大及资金跨境流动更为便利.

离岸人民币曾因奇货可居而较在岸人民币有溢价,不过去年9月以来的投资者去风险化和抛售亚洲货币,导致离岸汇价较在岸一度出现高达1,200个点子的折让.

虽然面临相似的外部环境,且中国央行近日设定的中间价也颇为波动,两地即期却采取无视态度,汇差大多时候保持在50个点子以内.内地人民币即期CNY=CFXS最新报6.3691,离岸即期CNH=D3报6.3700,而同日央行设定的中间价则为6.3188.

导致这种局面的一个重要原因就是中国政府已通过人民币跨境贸易结算、对外直接投资和外商直接等渠道一定程度上打通了两个市场.尤其是在跨境贸易结算框架下,市场参与者已学会在两个市场套利,令两地即期一旦出现较大差价也转瞬即逝.

此外,央行还在4月扩大了内地人民币兑美元的日波幅至上下1%,令在岸市场面对波动的外部环境时可以做出更即时和大幅的波动,这一点和离岸人民币市场相似.

"我觉得两地差价的弥合还会继续,未来数月的波动会在50个点子左右.现在这边的交易员做买卖都看内地,内地升就买,跌就抛,报价已经差不多一样了."一位香港的中资银行外汇交易主管称.

此外,由于意识到人民币升值空间有限,甚至存在贬值可能,投资者在去年9月已经大量削减看空美元/人民币的头寸.这也是为什么一些交易员表示这次欧债危机加剧之际尚未看到大量资金撤离的原因.

德意志银行策略师刘立男在最新报告中指出,去年离岸人民币较在岸人民币出现3%折让的情况应该不会重现.这一轮可能出现的任何汇差的扩大都将是温和的,可能在1.5-2%甚至更低.

她同时建议,为对冲近期美元/人民币可能出现的反弹,可以支付短期限的人民币无本金交割掉期(NDS)或者人民币交叉货币互换(CCS).

本周图表:

香港人民币存款: link.reuters.com/nud68s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 20,918.0 67

2. 渣打 10,371.5 31

3. 中国银行 7,090.6 7

4. 法巴 5,129.8 19

5. 德意志银行 3,618.9 16

**本周市场动态**

--根据香港金融管理局公布,香港4月底人民币存款连续第五个月减少,至5,524亿元,环比下降0.4%;当月的跨境贸易结算人民币汇款总额为1,771亿元人民币,上月则为2,273亿元人民币.[ID:nSH0106601]

--台湾央行周三公布,台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款持续创下高位,4月底达129.54亿元人民币,按月增12.9%.至4月底为止,已开业营运的OBU共62家,全体OBU资产总额为1,579.09亿美元.其中本地银行的家数是37家,外商银行有25家.[ID:nST0459850]

--中国五大发电集团之一的大唐集团已委任摩根士丹利为全球协调人,并与巴克莱和德银共同担任簿记人,安排其首支点心债的发行.路演于6月5 -7日举行,途经香港和新加坡.

--中国央行行长周小川日前表示,人民币有将来成为国际上比较被接受的货币之一的潜力.人民币能否国际化最终还是靠市场的选择,央行要做好的是清理不必要的政策管制,以及进一步发展和开放金融市场.[ID:nSB1584614]

--中国国家外汇管理局周一发文称,将简化外汇掉期和货币掉期业务的市场准入管理,对银行间外汇市场人民币外汇远期、外汇掉期、货币掉期业务实行一次性备案管理.[ID:nSB1585832](完)

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