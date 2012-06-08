〔香港热股〕普拉达早盘大涨至逾一周来高点,首季净利大增111%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 首季净利大增111%
* 不仅亚太区,欧洲及意大利亦强劲
* 分析师称动能有望延续
* 股价今年以来涨近四成
路透香港6月8日电---意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)周五早盘逆市大涨,涨幅在港股中排名前列.分析师指出,普拉达首季销售动能强劲,未受中国零售动能减缓影响,且下半年旺季效应料持续给予销售支撑.
分析师还表示,近期欧元贬值,令游客赴欧洲购买奢侈品的意愿大增,也有助于普拉达在当地的销售.
不过,普拉达副主席Carlo Mazzi接受路透电话采访时表示,"如果希腊危机蔓延至西班牙或意大利,这将影响游客量.如果影响了游客,继而就会影响我们."
本地时间上午10:57时,普拉达大涨8.14%或3.7港元,至49.15港元,为5月30日50.65港元以来最高;大盘恒生指数.HSI跌0.60%.
今年以来涨幅达到近40%,表现远优于大盘不到1%涨幅;然距5月2日的历史高点57.3港元还有一段距离.
德银分析师在报告中指出,除了日本外,普拉达多数区域均显现强劲的双位数成长.普拉达全球销售版图平均分布,将持续为营收提供动能.该行调高普拉达评级至"买进",目标价格维持54港元.
"普拉达已证明相当强劲,即使是一般需求较为疲弱的地区(义大利、希腊等),也有来自于游客的买盘添注动能."分析师Anne Ling在报告中称.
普拉达昨日收盘后公布,至2012年4月30日止三个月净利按年增长111%至1.22亿欧元.[ID:nSH0107217]销售净额按年增长47.9%至6.87亿欧元.直接营运店铺达到395间.
以区域分,亚太区销售占比为37.6%仍为最大市场,其次为欧洲的22.0%,及意大利的16.3%.亚太区销售按年增46.9%,而被视为是欧债危机罩顶的意大利及欧洲区的销售净额,按年分别增53.7%、56.8%.
工银国际在报告里指出,来自于亚洲游客的购买力,让普拉达在欧洲销售令外惊喜.与其他竞争对手相比,普拉达在各区域都缴出高速成长的成绩单,显示其的确为国际性的高档时尚品牌.
工银国际调高其目标价格至60港元,维持"买进"评等.
Mazzi此前在香港首次举行的股东大会上称,尽管中国经济出现减速迹象,但公司仍维持今年在中国内地开设12-15间新店的目标.去年其在中国共开了8家新店.[ID:nSH0105527](完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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