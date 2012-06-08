〔香港热股〕普拉达早盘大涨至逾一周来高点,首季净利大增111%

* 首季净利大增111%

* 不仅亚太区,欧洲及意大利亦强劲

* 分析师称动能有望延续

* 股价今年以来涨近四成

路透香港6月8日电---意大利奢侈品集团普拉达(Prada)(1913.HK)周五早盘逆市大涨,涨幅在港股中排名前列.分析师指出,普拉达首季销售动能强劲,未受中国零售动能减缓影响,且下半年旺季效应料持续给予销售支撑.

分析师还表示,近期欧元贬值,令游客赴欧洲购买奢侈品的意愿大增,也有助于普拉达在当地的销售.

不过,普拉达副主席Carlo Mazzi接受路透电话采访时表示,"如果希腊危机蔓延至西班牙或意大利,这将影响游客量.如果影响了游客,继而就会影响我们."

本地时间上午10:57时,普拉达大涨8.14%或3.7港元,至49.15港元,为5月30日50.65港元以来最高;大盘恒生指数.HSI跌0.60%.

今年以来涨幅达到近40%,表现远优于大盘不到1%涨幅;然距5月2日的历史高点57.3港元还有一段距离.

德银分析师在报告中指出,除了日本外,普拉达多数区域均显现强劲的双位数成长.普拉达全球销售版图平均分布,将持续为营收提供动能.该行调高普拉达评级至"买进",目标价格维持54港元.

"普拉达已证明相当强劲,即使是一般需求较为疲弱的地区(义大利、希腊等),也有来自于游客的买盘添注动能."分析师Anne Ling在报告中称.

普拉达昨日收盘后公布,至2012年4月30日止三个月净利按年增长111%至1.22亿欧元.[ID:nSH0107217]销售净额按年增长47.9%至6.87亿欧元.直接营运店铺达到395间.

以区域分,亚太区销售占比为37.6%仍为最大市场,其次为欧洲的22.0%,及意大利的16.3%.亚太区销售按年增46.9%,而被视为是欧债危机罩顶的意大利及欧洲区的销售净额,按年分别增53.7%、56.8%.

工银国际在报告里指出,来自于亚洲游客的购买力,让普拉达在欧洲销售令外惊喜.与其他竞争对手相比,普拉达在各区域都缴出高速成长的成绩单,显示其的确为国际性的高档时尚品牌.

工银国际调高其目标价格至60港元,维持"买进"评等.

Mazzi此前在香港首次举行的股东大会上称,尽管中国经济出现减速迹象,但公司仍维持今年在中国内地开设12-15间新店的目标.去年其在中国共开了8家新店.[ID:nSH0105527](完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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