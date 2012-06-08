〔香港热股〕中国太保早盘涨逾3%,因减息有利寿险股估值

路透香港6月8日电---中国太平洋保险(集团)股份有限公司(2601.HK)(601601.SS)H股周五早盘盘中涨逾3%,因减息有利寿险股估值.

香港时间11:42,中国太保涨3.18%,报22.7港元;大市恒生指数.HSI跌0.35%.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点,其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整.[ID:nSB1947465]

投行美银美林的报告称,减息对寿险股影响由中性至略为正面,因有助刺激保费需求,尤其是那些以售卖万能险或创新品种产品的最为有利.该行对各家保险股的偏好依次为中国太保、平安保险(2318.HK)(601318.SS)、新华人寿(1336.HK)(601336.SS)、中国太平(0966.HK)、中国人寿(2628.HK)(601628.SS).

中金的报告称,目前寿险股对应于2012年业绩估值倍数为1.2-1.5倍,低于该行的2倍估值,因此建议投资者积极买入.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

香港股市..............[.HKCN] 恒生分类指数............<0#.INX.HK>

美国股市...............[.NCN] 恒生指数成份股.............<0#.HSI>

新股发行.....[IPO|ISU-HK-CMN] 成交量前二十大个股........AVST.HK

券商观点.........[RCH-HK-CMN] 成交额前二十大个股........AMST.HK

香港政经日程.....[HK/DIARYCN] 涨幅领先个股--以价格计....NGST.HK

港股业绩....[RES|RESF-HK-CMN] --以%计.......PGST.HK

亚洲股市本周展望...[STX/ASCN] 跌幅居前个股--以价格计....NLST.HK

股市新闻............[STX-CMN] --以%计.......PLST.HK