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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 16:56 BJT

〔香港个股〕绿城中国拟向九仓发行股份及可换股证券,筹资50.98亿港元

路透香港6月8日电---中国房地产商--绿城中国(3900.HK)周五宣布,计划向九龙仓(0004.HK)发行股份及可换股证券,筹资50.98亿港元.

绿城中国的公告并称,股份的发行价格为每股5.2港元,较停牌前周四收盘价5.35港元,折让2.8%.

"公司现时拟将所得款项净额作一般企业用途、偿还贷款及/或作一般营运资金."公告称.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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