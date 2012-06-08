〔中国金融〕商业银行迅速跟进存款利率可上浮新规,拉开存款"明抢"序幕

路透北京/上海6月8日电---在中国央行正式宣布可上浮人民币存款利率后,国有大型银行及股份制商业银行反应迅速,周五早晨普遍调整了从活期到定期的部分存款利率,拉开了存款竞争的序幕.

从工商银行(1398.HK)(601398.SS)公布的数据看,活期存款利率目前为0.44%,将央行此前公布的可上浮政策完全用足,而今日降息后央行公布的活期基准利率水平为0.4%;工行一年期存款利率目前则为3.5%,较央行3.25%的基准利率上浮了25个bp.

而小型银行吸引存款则更为激进,宁波银行(002142.SZ)已将一年期的存款利率上浮至央行基准利率1.1倍的上限,达到3.575%,高于各大国有银行公布的水平.

中国四大国有银行包括工商银行、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(0939.HK)(601939.SS).

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.

央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.(完)