〔香港热股〕中国降息激励内房股上扬,但调控不放松料抑制上档空间

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港6月8日电---中国央行三年半来首次降息,令在香港上市的内地房地产股份周五纷纷上扬.分析师表示,央行放宽银根,将可令需金若渴的内房股获得喘息机会.然而,在调控政策不放松下,此仅能为短期消息面激励.
分析师指出,在政府持续降温房市下,部份内地房地产公司业绩倒退,负债比率也普遍较高,央行降息多少能让这些资金紧张的房地产股获得喘息的机会.另外,房贷利率下调,也有助于提振需求.
本地时间上午11:50时,在香港挂牌的恒大地产(3333.HK)大涨4.22%至4.2港元;碧桂园(2007.HK)升3.74%至3.05港元,中国海外(0688.HK)升2.87%至16.50港元.
A股挂牌的地产公司反应相对冷静,保利(600048.SS)小升1.32%至13.82元人民币.稍早上涨的万科(000002.SZ)则逆转下跌0.22%至8.94元人民币.
中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.并自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595064]
德意志银行大中华区首席经济学家马骏指出,此举虽然会让银行利润率在短期内承压,但相信实体经济和高杠杆的电力及房产等行业均将由此受益.[ID:nSB1596898]
瑞银发布报告称,房地产股的气氛将因此而获提振,预计二线地产股受益的程度将大于一线.
然而,一位于深圳的投行行业分析师则指出,国家调控政策未放松之前,降息的利好效应可能不会维持太久.
"这是利好消息,但调控政策还在,房贷额度没有放松之前,帮助是有限的,"她说,"一家公司贷款利率都百分之十几,下调个0.25%,实质差别不大."
中国政府高层近期仍多次强调房地产调控不放松态度.
中国房地产协会等上月发布报告指出,随着国内房地产业竞争加剧,房地产上市公司大面积业绩下滑,负债率普遍较高,现金回流压力倍增,未来房企应适时调整营销策略,加快周转和去库存化速度,以保障企业资金链安全. [ID:nSB1562656](完)
--记者 李珊珊; 审校 林高丽
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