〔香港热股〕中国降息激励内房股上扬,但调控不放松料抑制上档空间

路透香港6月8日电---中国央行三年半来首次降息,令在香港上市的内地房地产股份周五纷纷上扬.分析师表示,央行放宽银根,将可令需金若渴的内房股获得喘息机会.然而,在调控政策不放松下,此仅能为短期消息面激励.

分析师指出,在政府持续降温房市下,部份内地房地产公司业绩倒退,负债比率也普遍较高,央行降息多少能让这些资金紧张的房地产股获得喘息的机会.另外,房贷利率下调,也有助于提振需求.

本地时间上午11:50时,在香港挂牌的恒大地产(3333.HK)大涨4.22%至4.2港元;碧桂园(2007.HK)升3.74%至3.05港元,中国海外(0688.HK)升2.87%至16.50港元.

A股挂牌的地产公司反应相对冷静,保利(600048.SS)小升1.32%至13.82元人民币.稍早上涨的万科(000002.SZ)则逆转下跌0.22%至8.94元人民币.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.并自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595064]

德意志银行大中华区首席经济学家马骏指出,此举虽然会让银行利润率在短期内承压,但相信实体经济和高杠杆的电力及房产等行业均将由此受益.[ID:nSB1596898]

瑞银发布报告称,房地产股的气氛将因此而获提振,预计二线地产股受益的程度将大于一线.

然而,一位于深圳的投行行业分析师则指出,国家调控政策未放松之前,降息的利好效应可能不会维持太久.

"这是利好消息,但调控政策还在,房贷额度没有放松之前,帮助是有限的,"她说,"一家公司贷款利率都百分之十几,下调个0.25%,实质差别不大."

中国政府高层近期仍多次强调房地产调控不放松态度.

中国房地产协会等上月发布报告指出,随着国内房地产业竞争加剧,房地产上市公司大面积业绩下滑,负债率普遍较高,现金回流压力倍增,未来房企应适时调整营销策略,加快周转和去库存化速度,以保障企业资金链安全. [ID:nSB1562656](完)

--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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