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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 17:48 BJT

〔中港个股〕农业银行执行董事、副行长潘功胜辞任,即日生效--公告

路透香港6月8日电---中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周五公告称,根据国家金融工作需要,该行执行董事、副行长潘功胜辞任,即日生效.

此前有媒体报导称,潘功胜在上月底已收到中央的任命函,将调任中国人民银行副行长.(完)

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--记者 陈敏; 审校 乔艳红

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