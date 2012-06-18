〔香港个股〕龙源电力降低H股增发数目,早盘股价一度重返一个月高位

路透香港6月18日电---亚洲最大风力发电商--龙源电力集团股份有限公司(0916.HK)称,因应市况,决定削减拟增发H股股份数目;其股份周一早盘一度重返一个月高位.

龙源电力上周五晚间公告称,鉴于当前金融市场形势存在不确定性,为维护股东和公司的整体利益并参考国际资本市场可资比较的增发交易惯例,决定将原拟提议的H股最高增发比例由50%降低至30%.

受此消息提振,龙源电力早盘一度涨逾2%,触及5.36港元的一个月高位.香港时间11:46,该股升1.9%,报5.35港元.

野村证券的报告称,估计龙源电力将需发行至多8.13亿股股份,相当于总发行股本的10.9%,比起原计划的18.2%有所下降.

龙源电力于上月中公布大规模增发计划后股价显着受压,并遭投行下调目标价预测,以反映出配股对每股盈利摊薄的影响.[ID:nSH0104801](完)

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