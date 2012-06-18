《香港报摘》--经济日报6月18日

* 要闻版头条:

--希腊周日重新大选,据官方初步点票结果显示,新民主党(New Democracy)击败左翼联盟(SYRIZA),连同泛希社运(PASOK)将有过半数的161席,足够组成联合政府,料将继续遵守早前与国际达成的援助条款,令国家不致违约及脱离欧元区.

* 其他:

--港交所(0388.HK)收购伦敦金属交易所(LME)交易毋须股东通过,分析员初步普遍反应冷淡,因认为收购作价过高,且无论以何形式为该项近167亿港元的现金交易融资均难免摊薄每股盈利.

--华人置业(0127.HK)上周五接获澳门政府通知,已就澳门伟龙马路"御海.南湾"项目展开收地程序.

--去年底上市的豪特保健(OTO)(6880.HK)截至今年3月底止全年净利按年下跌59%,至1,525万港元;仅及招股书预测盈利的30%.

--欧洲乳业巨头Arla Foods(爱氏晨曦)斥资约22亿港元购入蒙牛乳业(2319.HK)5.9%的股份,每股平均价约21.6港元.

--亚太区贷款市场公会主席兼东方汇理银行环球银团贷款亚太区董事总经理及主管苏阿图(Atul Sodhi)称,区内银行对欧元区联系有限,料今年下半年银团贷款较上半年升15-20%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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