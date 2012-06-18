《香港报摘》--经济日报6月18日

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
* 要闻版头条:
--希腊周日重新大选,据官方初步点票结果显示,新民主党(New Democracy)击败左翼联盟(SYRIZA),连同泛希社运(PASOK)将有过半数的161席,足够组成联合政府,料将继续遵守早前与国际达成的援助条款,令国家不致违约及脱离欧元区.
* 其他:
--港交所(0388.HK)收购伦敦金属交易所(LME)交易毋须股东通过,分析员初步普遍反应冷淡,因认为收购作价过高,且无论以何形式为该项近167亿港元的现金交易融资均难免摊薄每股盈利.
--华人置业(0127.HK)上周五接获澳门政府通知,已就澳门伟龙马路"御海.南湾"项目展开收地程序.
--去年底上市的豪特保健(OTO)(6880.HK)截至今年3月底止全年净利按年下跌59%,至1,525万港元;仅及招股书预测盈利的30%.
--欧洲乳业巨头Arla Foods(爱氏晨曦)斥资约22亿港元购入蒙牛乳业(2319.HK)5.9%的股份,每股平均价约21.6港元.
--亚太区贷款市场公会主席兼东方汇理银行环球银团贷款亚太区董事总经理及主管苏阿图(Atul Sodhi)称,区内银行对欧元区联系有限,料今年下半年银团贷款较上半年升15-20%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。