《香港报摘》--信报6月18日

--希腊大选初步结果显示,两大党得票率叮当马头;今天亚洲股市初段恐受困扰,估计最快要到香港时间中午待点票完毕后,才有较明确走势.

--香港地产商南丰集团创办人及主席陈廷骅昨日传出病逝,终年89岁;有关消息虽然在各大电子传媒广泛报导,但陈廷骅家族都没有正式对发放死讯,其后甚至有电子传媒撤下报导.