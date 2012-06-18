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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 08:23 BJT

《香港报摘》--信报6月18日

* 头版头条:

--希腊大选初步结果显示,两大党得票率叮当马头;今天亚洲股市初段恐受困扰,估计最快要到香港时间中午待点票完毕后,才有较明确走势.

* 其他:

--香港地产商南丰集团创办人及主席陈廷骅昨日传出病逝,终年89岁;有关消息虽然在各大电子传媒广泛报导,但陈廷骅家族都没有正式对发放死讯,其后甚至有电子传媒撤下报导.

--华人置业(0127.HK)称,集团主席刘銮雄以近50%溢价,把私人及透过华置持有全部约60%金匡(0286.HK)股权售予一名买家,涉及代价约4.2亿港元.

--港交所(0388.HK)最快于7月初就短暂停牌机制展开公众谘询,方案包括停牌30分钟和45分钟.

--华南城(1668.HK)子公司以总代价2.39亿元人民币投得哈尔滨市道外区团结镇的土地使用权,面积约26万平方米.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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