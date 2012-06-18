《香港报摘》--信报6月18日

全球金市：金价因美元回落而走高，聚焦美国利率前景
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
* 头版头条:
--希腊大选初步结果显示,两大党得票率叮当马头;今天亚洲股市初段恐受困扰,估计最快要到香港时间中午待点票完毕后,才有较明确走势.
* 其他:
--香港地产商南丰集团创办人及主席陈廷骅昨日传出病逝,终年89岁;有关消息虽然在各大电子传媒广泛报导,但陈廷骅家族都没有正式对发放死讯,其后甚至有电子传媒撤下报导.
--华人置业(0127.HK)称,集团主席刘銮雄以近50%溢价,把私人及透过华置持有全部约60%金匡(0286.HK)股权售予一名买家,涉及代价约4.2亿港元.
--港交所(0388.HK)最快于7月初就短暂停牌机制展开公众谘询,方案包括停牌30分钟和45分钟.
--华南城(1668.HK)子公司以总代价2.39亿元人民币投得哈尔滨市道外区团结镇的土地使用权,面积约26万平方米.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。
路透东京2月16日 - 日本股市周四回落，因日圆跌势暂停为投资者提供了结获利的理由，尽管金融类股因美国收益率上涨而延续良好表现。