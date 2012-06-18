〔香港个股〕俄铝称拟透过旗下公司发行最多价值300亿卢布的公司卢布债券

路透香港6月18日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)周一称,拟透过其间接全资附属公司发行最多价值300亿卢布的公司卢布债券.

俄铝的公告并称,发行公司卢布债券仍须待发行章程于俄罗斯金融市场的监管机构Federal Financial Markets Service (FFMS)注册以及取得所有其他必要的内部或外部审批后方可作实.

"本公司现拟运用债券所得款项作一般公司用途,包括再融资及筹集资本开支."公告称,或会因应市况及情况变化调整其发展计划,故可能会重新分配发行债券所得款项用途.

俄铝上周五收报4.75港元,过去一个月累计跌近7%.(完)

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