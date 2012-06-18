〔香港个股〕俄铝称拟透过旗下公司发行最多价值300亿卢布的公司卢布债券

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透香港6月18日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)周一称,拟透过其间接全资附属公司发行最多价值300亿卢布的公司卢布债券.
俄铝的公告并称,发行公司卢布债券仍须待发行章程于俄罗斯金融市场的监管机构Federal Financial Markets Service (FFMS)注册以及取得所有其他必要的内部或外部审批后方可作实.
"本公司现拟运用债券所得款项作一般公司用途,包括再融资及筹集资本开支."公告称,或会因应市况及情况变化调整其发展计划,故可能会重新分配发行债券所得款项用途.
俄铝上周五收报4.75港元,过去一个月累计跌近7%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。