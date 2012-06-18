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货币新闻 | 2012年 6月 18日 星期一 08:51 BJT

〔香港个股〕中国制药股份暂停买卖,待发表非常重大收购事项

路透香港6月18日电---中国制药(1093.HK)周一称,其股份暂停买卖,以待发表有关非常重大收购事项等之公告.

停牌前,中国制药上周五收报2.05港元;过去一个月累计涨逾17%.

该公司此前称,正与控股股东商谈有可能进行的药业业务收购,并可能涉及发行新证券.[ID:nSH0107575](完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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