〔香港个股〕中国制药股份暂停买卖,待发表非常重大收购事项

香港房地产：市民认为楼价过高，考虑置业比例降且跌幅为历年之最--调查
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透香港6月18日电---中国制药(1093.HK)周一称,其股份暂停买卖,以待发表有关非常重大收购事项等之公告.
停牌前,中国制药上周五收报2.05港元;过去一个月累计涨逾17%.
该公司此前称,正与控股股东商谈有可能进行的药业业务收购,并可能涉及发行新证券.[ID:nSH0107575](完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透香港2月16日 - 香港房地产网站GoHome.com.hk周四发表的调查显示，近九成受访市民认为香港楼价过高且远超负担水平，并预期今年上半年楼价将继续上升，考虑置业的受访者虽仍占逾七成，但相比上次调查结果则下跌7个百分点，跌幅是历年之最。
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。