〔中国外汇〕所持美国国债4月末至1.15万亿美元,较去年末微减

路透香港6月18日电---美国财政部最新公布的数据显示,截止4月末中国持有美国国债1.15万亿美元,较去年末微弱下滑6亿美元.

美国财政部同时公布了过去四个月修定后的各个国家所持美国国债的数量,中国今年以来的各月所持量整体变化不大.去年8月中国持有美国国债达1.28万亿美元,为历史最高.

美国财政部当月公布的数据只包括来自中国央行名下的投资,但中国央行通过离岸公司,如伦敦、香港所做抽资当月并不能及时并入统计,在一段时间后会因此做出修正.

数据并显示,4月中国共计净减持长期证券48.12亿美元,但净增持长期国债16.19亿美元,净减持以两房为主的债券64.54亿美元,净减持公司债4,100万美元,净增持公司股票6,400万美元.

中国已是全球外汇储备最高的国家,目前持有近3.3万亿美元.(完)