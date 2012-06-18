〔港报财经评论〕憧憬救市,令人矛盾--经济日报6月16日

憧憬救市,令人矛盾/ 林瑞芬

憧憬G20集团采取联合行动,以稳定一旦希腊大选后出现之金融动荡,消息刺激美股周四晚升155点.恒指受刺激昨劲弹425点,收报19,233,大市成交额560.65亿港元.港股不等希腊选情而急于偷步上扬,升幅冠亚太区,一来憧憬不是欧洲而是全球可能救市.二来憧憬中国七一送礼,传港股ETF两周后推出.市传全球主要央行将准备好在希腊大选结束后采取协同举措提供流动性,以应对届时可能发生的市场剧烈动荡局面.全球主要央行最近的一次联手救市也曾发生在去年11月末,各国当时建立了临时双边互换安排来提供流动性,最新的货币互换额度将持续到2013年2月1日.据早前德国《明镜》周刊预计,希腊脱欧可能出现六大灾难性后果:国际金融市场动荡、欧元区经济损失巨大、欧元区经济衰退和企业破产、债务危机连锁反应、政治混乱导致政府难产、银行挤兑风潮引发全球银行业危机.因现在希腊若脱欧后果太大,对全球准备放水救市传闻便当真消息炒,且还记得周前G7开紧急电话会议,之后没实质消息,但已搭通天地线,看好的投资者在最后一刻亮此尚方宝剑,计算准确.

对港股昨日升势,坦承有点意外,还以为下周先来决战,催动急升原因不排除还有中国送大礼的憧憬,近月罕有两个利好消息,不挟淡待何时.日线图配合分析,恒指能突破19,000及企其上,收报19,233,那是小型头肩底突破,反弹量度升幅约至20,000.会否如此顺利抵达,坦言也无把握.目前市场太受心理因素影响,太多的欧盟国政治博弈,但始终一点是经济面仍薄弱,反弹浪弹极总有个谱.正如周三指短期底暂定在约18,000,展反弹浪,下周一切如昨日偷步者所愿,无论希腊选情如何,会有全球合力救市措施推出,至少止缓今个月或下个月希腊就被剔出欧洲的可能,像今年初呈一段技术反弹浪又似乎不是没可能.当然,假的真不了,任何救市只是拖延欧债问题,真的是解决不了欧猪国的债务问题,经济面一日未有改善,恒指的反弹浪是不能够轻易破到下降轨.

面前市况,好淡双方确是心战重重.众所周知欧债问题是要深层次地解决,不会一夜化解,也不大可能一夜爆破.好淡双方只有充分利用市场情绪变化部署,一时看淡的投资者占优,一时看好的投资者占优.市场恐慌高潮大致在上周一度过,之后,有西班牙银行业被拯救,现在,憧憬若希腊选情不利欧债处理引发市场震荡,更有全球力量来挡,看淡的投资者知难而退.市况既已反弹,那之后又可能要倒转来想,若下周希腊选情利欧债处理又如何,全球央行大手注资救市会否不成行或减少规模,憧憬美国联储局推QE3变OT2,乐观憧憬即减弱,港股之反弹浪可能又会退潮.(012)

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国指催化剂,寄望直通车/ 余少文

国指昨急升226点,尾市最后15分钟成交额更高达62亿港元,占全日成交额38%,反映资金尾市急于入市,相信是受到中国内地传出中国在香港回归15年送大礼,当中可能包括开放予大户的港股直通车计划.中国内地股市昨日靠稳,上证综合指数重上2,300点,收报2,306点.而国企指数则由头升到尾,午后升幅最大,全日升225点或2.4%,收9,744点,是今个月最高收市价,及有63%主板H股随大市走高.至于红筹指数升67点或1.8%,收3,851点,成交额增加至52亿港元.大市急升,因见到四大内银股被有心人大手买入,成交量急增.发现国指全日成交额165亿港元,当中62.3亿港元来自收市前最后15分钟,占全日成交额38%.而红筹指数也有相似现象,最后收市成交额19.4亿港元,也占红指全日成交额的38%.日前亦提及内银股曾出现”搭棚”现象,似乎是”春江水暖鸭先知”.

其实,中国内地官员日前指出香港回归15年,中国会送大礼给香港,市场已对此有憧憬,中国内地媒体昨日更报道港股过去一直憧憬的港股直通车2.0版本或是大礼之一.由于中国内地早年传出港股直通车,令港股炒上历史高位,去年市场再传出改良版的直通车,早前则相信会有直通车2.0版本,即给予中国内地高资产净值人士通过中国内地券商开设帐户,然后买卖海外投资产品.由于早前推出的QDII有760亿美元规模额度,只发出200亿美元的QDII产品,还有500多亿美元额度可用于专项QDII身上,故市场憧憬中国内地有大量资金流入港股,从而刺激中资股昨日急升.H股升幅全面外,升幅最显着仍是证券股,如国泰君安(1788.HK)、申银万国(0218.HK)、第一上海(0227.HK)等升幅约8%,中信证券(6030.HK)表现较差也升4%.虽然市场成交急增,但中国即使推出专项QDII,中国内地投资者未必可以即时买卖港股,因为去年8月提出在中国内地推出港股ETF,到目前仍未正式登场,即使专项QDII相比ETF等较简单,但也涉及外汇管理问题,所以到真正落实可能还要一段日子.因为有实力和能力的中国内地投资者,要买卖港股并不困难,反而透过专项QDII买卖港股,资金流动会受监控,未必符合他们的利益.

此外,中国今年积极推动中国内地股市价值投资,更指中国内地股市估值处于历史低位附近,似乎A股有其吸引力,幸见到部分内银股H股股价较A股有折让,若我是中国内地大户,如是价值投资及对四大行情有独锺,买H股可以”折让价”买入四大行,因四大行H股股价较A股折让4%-18%不等.(010)