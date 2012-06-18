《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月18日

香港个股：永达汽车与一嗨租车战略合作，二手车业务成初期合作重点
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透香港6月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7591港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周五收高115.26点,或0.91%,报12,767.17点.因投资人寄望如果周日希腊大选对市场带来动荡,全球主要央行将联合行动.[ID:nSB8543114] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 198.270 4.57 53473 15.384 1.21 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.360 -0.58 746909 3.215 -1.07 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 51.470 1.14 305252 79.872 -0.16 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.310 1.52 308730 19.299 0.10 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 135.390 1.90 124093 10.505 -0.14 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 90.550 1.43 131186 7.026 -0.62 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 43.080 1.25 419337 66.852 0.08 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 45.700 0.24 226927 3.546 -1.50 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.950 -0.29 844600 10.824 -1.24 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 16.180 -0.43 453142 12.554 -1.92 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.050 -3.77 499363 5.247 -3.01 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 20.200 -7.08 269302 3.135 -7.26 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.350 -7.48 290763 1.113 -53.99 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.490 -1.97 604623 0.231 -6.77 (完) --整理 雷美珍
路透上海2月16日 - 中国领先的乘用车经销及服务提供商永达汽车周四与国内领先租车品牌一嗨租车签署战略合作协议，双方将在新车采购、售后服务、二手车销售、汽车金融等方面展开多层次合作，二手车业务将是初期双方合作的重点。
路透2月16日 - 金价周四走高，因美元从上日触及的一个月高位下落。美国乐观经济数据提高了美联储下月升息的可能性，推动之前美元上扬。
路透新加坡2月16日 - 油价周四持稳，受益于石油输出国组织(OPEC)牵头的持续减产，但美国不断增加的库存以及原油生产给油价造成拖累。