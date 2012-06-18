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亚洲 | 2012年 6月 18日 星期一 08:57 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月18日

路透香港6月18日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7591港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周五收高115.26点,或0.91%,报12,767.17点.因投资人寄望如果周日希腊大选对市场带来动荡,全球主要央行将联合行动.[ID:nSB8543114]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  198.270    4.57      53473            15.384       1.21
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.360   -0.58     746909             3.215      -1.07
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   51.470    1.14     305252            79.872      -0.16
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   37.310    1.52     308730            19.299       0.10
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  135.390    1.90     124093            10.505      -0.14
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   90.550    1.43     131186             7.026      -0.62
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.080    1.25     419337            66.852       0.08
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   45.700    0.24     226927             3.546      -1.50
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.950   -0.29     844600            10.824      -1.24
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   16.180   -0.43     453142            12.554      -1.92
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.050   -3.77     499363             5.247      -3.01
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   20.200   -7.08     269302             3.135      -7.26
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.350   -7.48     290763             1.113     -53.99
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.490   -1.97     604623             0.231      -6.77 (完) 

  --整理 雷美珍

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