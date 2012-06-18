〔港报财经评论〕央行得向现实低头--信报6月18日

央行得向现实低头/ 习广思

本周是”大日子”,也是6月下半场开始,甚至是股市的分水岭.到底希腊大选完结后,风暴开始平息,还是意味着另一个违约危机的开始?目前,坏消息已经在大市上反映得七七八八,所有不明朗因素都需要有一个明确答案,只要有了答案,市场才能够对应.大市多次在恐惧与绝望中见底,倾向相信,市场已经对希腊脱欧的风险扣上安全带,并作好心理准备.希腊大选未有结果,但全球央行周五已表明会准备.英伦银行率先推出刺激信贷措施,以及增强银行流动性.美国指指点点,向欧洲施压.欧盟财长声言即时商讨对策.希腊即使真的沦陷,市场憧憬全球央行仍然会联手救市,看看本周时间表,今晚有G20峰会,然后有联储局议息,市场似乎转炒放水多过被希腊的危机吓坏.恒指上周五回升,期指转高水,更重要的是,近期蓝筹有发债讯号,反映区内资金未散,正等待市场信心回来.

希腊大选,是福还是祸?德国债息回升,有人解读成火烧到德国,另一解读是债市有资金撤离.如果资金暂时离开避险天堂,那么理由是什么?大选前夕,希腊股市急升,西意债息回落,市场观望之余却充满憧憬,那又是为何?事实上,希腊极左翼联盟党魁齐普拉斯已经表态,既想留在欧罗区,亦想结束紧缩措施.看似是一种威胁,也要打倒昨日的我,欧盟及德国如何取态仍是未知之数,但齐普拉斯上周在《金融时报》的文章,却对市场产生了影响.瑞士嘉盛银行投资总监Burk hard Varnholt在电邮中写道,希腊肯定会留在欧罗区.如此肯定,因为他与齐普拉斯见过面,非常肯定反对党会留在欧罗区.不过,希腊在去留问题上充满矛盾,如果希腊留下来,无疑能解一时之急,但就算重新谈判,日后还是不断会有”阵痛”,因为希腊毕竟是希腊,她可以不断破坏诚信.

况且,齐普拉斯的算盘是否打得响,也是未知之数.他态度急转,大抵是因为要面对现实,希腊本身没有太多条件离开欧罗区.事实上,德国方面也开始面对现实.德国央行行长魏德曼继续反对共同发债,但转口认同欧洲应该要成立”银行联盟”,终止政府与银行之间的联系.可见,政客们在玩政治冒险,每每要到最后一刻,才愿意承认现实,并向现实低头.(B03)

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提防避险情绪回升/ 苏子(6月16日)

原先估计在市场知悉希腊国会选举结果前夕,欧罗兑美元应会面对较为严峻的沽压,而投资者或可待汇价在本周下半段回落时伺机采取趁低买入的策略,博汇价在下周早段当市场知悉选举结果后可以大幅走高.殊不知本周下半段欧罗兑美元的走势却异常坚挺,一直未能出现较为明显的下跌浪,使不少有意趁低买入欧罗兑美元博反弹的投资者大感失望.欧罗兑美元在前晚美国市的1.2627收市价更已升回今年1月的1.2622低位以上,昨天亚洲市及欧洲市早段则企稳在本周三的1.2610高位以上波动,从即市价位走势上看,汇价在昨晚美国市若继续守稳在1.2610水平以上波动,应有力突破昨天亚洲市所造的1.2646高位,从而挑战本周初的1.2671高位及上月23日的1.2688高位阻力.

不过,若然昨晚美国入市后欧罗兑美元乏力上升并且已见明显回落至1.2610水平以下波动,最后收市时更在1.2540重要即市支持以下的话,那便要小心可能有春江鸭预知周日的希腊国会选举结果或不利欧罗汇价,因而采取候高建立欧罗兑美元短仓的策略,以打赌下周早段欧罗兑美元可以大幅走低.如昨晚欧罗兑美元始终未能承接前晚的良好上升势头挑战本周初的1.2671高位,已可视为一个对欧罗兑美元较为不利的讯号.若然昨晚最终的收市价可以在1.25关口附近甚至更低水平,即较上日收市价下跌1%的话,担心下周初亚洲开市时,汇价将有甚高机会裂口低开,随后整体走势将以持续往下寻底为主.感到不安的是,昨天日圆汇价再度走强.美元兑日圆在昨天欧洲入市时更曾低见78.75水平,跌破连日来于79.09-79.79间的窄幅争持区底部,故短期走势已不宜乐观.

至于欧罗兑日圆则自昨天亚洲市的100.35高位急挫至99.48低位,暂时险守在20天SMA的99.30支持之上.如昨晚汇价进一步跌破20天SMA支持并且低收,则日线图将会呈现大阴烛,料对下周的走势非常不利,相信继续下试至20天保历加通道的96.88底部支持的可能性甚高.由于日圆具有避险货币的功能,其走势或意味着近日高风险资产价格的升势有可能只是昙花一现,未必能持续下去.虽然昨天环球股市仍处于向好势头中运行,澳元兑美元更重返1算心理关口以上波动,至于香港的即月期指更大升570点或3%,并且高水达97点,形势看来仍对高风险资产价格十分有利.(B07)