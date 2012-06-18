《香港报摘》--其他报纸重要消息6月18日

* 明报:

--深圳前海管理局发展处处长王锦侠透露,前海深港现代服务业合作区正向广东省政府争取,日后凡于前海注册的企业,于珠三角地区拓展业务时,可以省免地方行政审批壁垒.

* 星岛日报:

--消息人士透露,候任行政长官梁振英上任不会推低楼价,但以目前的楼价水平,即使推出居屋,合资格巿民亦可能无力购置,因此正研究解决方案,包括将居屋折扣由目前的巿价七成减至五成,同时引入10年禁售期.

--TCL通讯2618.HK副总裁李冰称,希望集团今年底在中国内地智能手机市场份额可达3%.

* 苹果日报:

--世界银行资金部首席财务官王玲思表示,未来世银希望更多参与中国内地资本市场,除了在价格合适时不排除发行在岸境内人民币债,亦希望能直接参与内地基金市场.

* 东方日报:

--继证监会早前建议向上市保荐人就招股书不实施加刑事法律责任后,证监会也支持对核数师在专业工作上的遗漏,负有刑事责任,认为可起阻吓作用及加强有效监管.

--有中资券商表示,H股发行人民币股票需要涉及改例,现时中证监仍未作出相关修订,但认为有关技术问题不大,估计今年内有机会完成修订,届时可望会刺激H股在港发行人币股票集资.

--汇丰报告指出,金融管理局两项措施纾缓本港人民币资金流动性的新措施,将部分人民币存款证纳入银行的流动性负债计算,令发行人民币存款证的吸引力减弱,将为人民币债券提供支持.

* 文汇报:

--恒大地产(3333.HK)公布,徐湘武及何妙玲辞任执行董事,但仍留任副总裁;同时独立非执行董事余锦基辞任,由谢红希接任.

* 大公报:

--香港机场管理局公布,5月货运量按年上升1.1%至33.3万吨;客运量以及飞机起降量分别升4.1%及5%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 张喜良

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]